Дальневосточный список в Госдуму сформирован

В прошедшем году подведены окончательные итоги формирования Государственной Думы Российской Федерации.

Дальний Восток в Госдуме будут представлять 17 депутатов. 8 мест в парламенте заняли представители партии «Единая Россия», 3 места – КПРФ, трое дальневосточников стали депутатами от партии «Справедливая Россия» и трое – от ЛДПР.

«Дальневосточный капитал».