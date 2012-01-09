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Дальневосточный список в Госдуму сформирован
09 Января 2012, 19:33 | Дальний Восток
В прошедшем году подведены окончательные итоги формирования Государственной Думы Российской Федерации.
Дальний Восток в Госдуме будут представлять 17 депутатов. 8 мест в парламенте заняли представители партии «Единая Россия», 3 места – КПРФ, трое дальневосточников стали депутатами от партии «Справедливая Россия» и трое – от ЛДПР.
«Дальневосточный капитал».
Автор: По материалам информагентств
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