В Республике Саха (Якутия) открыта вакансия министра инвестиционного развития и предпринимательства

Правительство Республики Саха (Якутия) объявляет о начале процедуры отбора кандидатов на вакансию министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия). Профиль должности прилагается.

Для участия в открытом отборе кандидатов на должность министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) необходимо направить в Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) по адресу: ул. Кирова, 11, Дом Правительства №1, кабинет №263, электронный адрес: mirip@sakha.gov.ru

- личное заявление;

- собственноручно заполненную анкету с фотографией 3х4 по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р ;

- согласие на обработку персональных данных;

- эссе на тему: «Развитие инвестиционного потенциала Республики Саха (Якутия)».

Порядок проведения отбора:

До 20 декабря 2016 г. – прием заявлений, анкет и эссе от кандидатов;

До 22 декабря 2016 г. – экспертиза представленных документов и оценка качества эссе экспертной комиссией;

С 26 по 27 декабря 2016 г.– собеседование с кандидатами, предложившими наиболее интересные решения.

Сроки проведения отбора могут быть уточнены.

Профиль должности министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия)

Критерий Требование I. Квалификационные требования: 1. Высшее профессиональное образование в области экономики, финансов, юриспруденции, или точных наук. 2. Стаж государственной гражданской службы не менее шести лет или стаж работы по специальности не менее семи лет. 3. Опыт руководящей работы в финансовой сфере не менее 5 лет. II. Профессиональные знания и умения: 1. Знание Конституции Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), федеральных конституционных законов, знание нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в области привлечения инвестиций и государственно-частного партнерства, знание международных стандартов качества в области связей с инвесторами; состояния инвестиционных возможностей экономики региона, методов анализа финансовой отчетности организаций; системы оценки финансово-экономических параметров бизнес-планов инвестиционных проектов. 2. Знания в области экономики и финансов, корпоративного и государственного управления, стратегического планирования. 3. Наличие успешного опыта реализации инвестиционных проектов с использованием механизма государственно-частного партнерства и/или с привлечением иностранного капитала. 4. Знание английского языка на уровне upper-intermediate. 5. Ведение переговоров на высоком уровне. 6. Владение основными IT-программными продуктами III. Перечень функциональных обязанностей: 1. Управление разработкой и реализацией стратегии привлечения инвестиций в экономику региона; 2. Подготовка, сопровождение и реализация инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства; 3. Обеспечение повышения предпринимательской активности и развитие малого и среднего бизнеса; улучшения институциональных условий ведения бизнеса и устранения административных барьеров; 4. Создание платформы для акселерации развития инновационной деятельности; 5. Раскрытие потенциала внешнеэкономических и межрегиональных связей, туризма и торговли в интересах социально-экономического развития региона; 6. Организация формирования имиджа Республики Саха (Якутия) как региона, открытого для бизнеса и привлекательного для инвестиций, промышленного, научного и туристического центра на Дальнем Востоке России. 7. Организация управления людьми, материальными и финансовыми ресурсами и процессами в министерстве, планирование деятельности министерства. Организация достижения ключевых показателей. Управление рисками деятельности подведомственных организаций 8. Взаимодействие с федеральными, региональными и местными органами власти, институтами развития, крупными компаниями, профессиональными сообществами и общественными организациями. 9. Выстраивание взаимодействия с зарубежными партнерами. IV. Компетенции (личностные/ лидерские): 1. Системное видение. 2. Командная работа. 3. Лидерство. 4. Нацеленность на достижения. 5. Построение отношений/коммуникабельность, навыки публичных выступлений. 6. Стрессоустойчивость