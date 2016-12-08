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В Республике Саха (Якутия) открыта вакансия министра инвестиционного развития и предпринимательства
Правительство Республики Саха (Якутия) объявляет о начале процедуры отбора кандидатов на вакансию министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия). Профиль должности прилагается.
Для участия в открытом отборе кандидатов на должность министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) необходимо направить в Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) по адресу: ул. Кирова, 11, Дом Правительства №1, кабинет №263, электронный адрес: mirip@sakha.gov.ru
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету с фотографией 3х4 по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р ;
- согласие на обработку персональных данных;
- эссе на тему: «Развитие инвестиционного потенциала Республики Саха (Якутия)».
Порядок проведения отбора:
До 20 декабря 2016 г. – прием заявлений, анкет и эссе от кандидатов;
До 22 декабря 2016 г. – экспертиза представленных документов и оценка качества эссе экспертной комиссией;
С 26 по 27 декабря 2016 г.– собеседование с кандидатами, предложившими наиболее интересные решения.
Сроки проведения отбора могут быть уточнены.
Профиль должности министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия)
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Критерий
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Требование
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I.
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Квалификационные требования:
|
1. Высшее профессиональное образование в области экономики, финансов, юриспруденции, или точных наук.
2. Стаж государственной гражданской службы не менее шести лет или стаж работы по специальности не менее семи лет.
3. Опыт руководящей работы в финансовой сфере не менее 5 лет.
|
II.
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Профессиональные знания и умения:
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1. Знание Конституции Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), федеральных конституционных законов, знание нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в области привлечения инвестиций и государственно-частного партнерства, знание международных стандартов качества в области связей с инвесторами; состояния инвестиционных возможностей экономики региона, методов анализа финансовой отчетности организаций; системы оценки финансово-экономических параметров бизнес-планов инвестиционных проектов.
2. Знания в области экономики и финансов, корпоративного и государственного управления, стратегического планирования.
3. Наличие успешного опыта реализации инвестиционных проектов с использованием механизма государственно-частного партнерства и/или с привлечением иностранного капитала.
4. Знание английского языка на уровне upper-intermediate.
5. Ведение переговоров на высоком уровне.
6. Владение основными IT-программными продуктами
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III.
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Перечень функциональных обязанностей:
|
1. Управление разработкой и реализацией стратегии привлечения инвестиций в экономику региона;
2. Подготовка, сопровождение и реализация инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства;
3. Обеспечение повышения предпринимательской активности и развитие малого и среднего бизнеса; улучшения институциональных условий ведения бизнеса и устранения административных барьеров;
4. Создание платформы для акселерации развития инновационной деятельности;
5. Раскрытие потенциала внешнеэкономических и межрегиональных связей, туризма и торговли в интересах социально-экономического развития региона;
6. Организация формирования имиджа Республики Саха (Якутия) как региона, открытого для бизнеса и привлекательного для инвестиций, промышленного, научного и туристического центра на Дальнем Востоке России.
7. Организация управления людьми, материальными и финансовыми ресурсами и процессами в министерстве, планирование деятельности министерства. Организация достижения ключевых показателей. Управление рисками деятельности подведомственных организаций
8. Взаимодействие с федеральными, региональными и местными органами власти, институтами развития, крупными компаниями, профессиональными сообществами и общественными организациями.
9. Выстраивание взаимодействия с зарубежными партнерами.
|
IV.
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Компетенции (личностные/
лидерские):
|
1. Системное видение.
2. Командная работа.
3. Лидерство.
4. Нацеленность на достижения.
5. Построение отношений/коммуникабельность, навыки публичных выступлений.
6. Стрессоустойчивость
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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