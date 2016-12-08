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В Республике Саха (Якутия) открыта вакансия министра инвестиционного развития и предпринимательства

08 Декабря 2016, 16:20 | Дальний Восток

Правительство Республики Саха (Якутия) объявляет о начале процедуры отбора кандидатов на вакансию министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия). Профиль должности прилагается.

Для участия в открытом отборе кандидатов на должность министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) необходимо направить в Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)  по адресу: ул. Кирова, 11, Дом Правительства №1, кабинет №263, электронный адрес: mirip@sakha.gov.ru

- личное заявление;

- собственноручно заполненную анкету с фотографией 3х4 по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р ;

- согласие на обработку персональных данных;

- эссе на тему: «Развитие инвестиционного потенциала Республики Саха (Якутия)».

Порядок проведения отбора:

До 20 декабря  2016 г. – прием заявлений, анкет и эссе от кандидатов;

До 22 декабря 2016 г. – экспертиза представленных документов  и оценка качества эссе экспертной комиссией;

С 26 по 27 декабря 2016 г.– собеседование с кандидатами, предложившими наиболее интересные решения.

Сроки проведения отбора могут быть уточнены.

 

Профиль должности министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия)

 

Критерий

Требование

I.             

Квалификационные требования:

1.       Высшее профессиональное образование в области экономики, финансов, юриспруденции, или точных наук.

2.       Стаж государственной гражданской службы не менее шести лет или стаж работы по специальности не менее семи лет.

3.       Опыт руководящей работы в финансовой сфере не менее 5 лет.

II.             

Профессиональные знания и умения:

1.       Знание Конституции Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), федеральных конституционных законов, знание нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в области привлечения инвестиций и государственно-частного партнерства, знание международных стандартов качества в области связей с инвесторами; состояния инвестиционных возможностей экономики региона, методов анализа финансовой отчетности организаций; системы оценки финансово-экономических параметров бизнес-планов инвестиционных проектов.

2.       Знания в области экономики и финансов, корпоративного и государственного управления, стратегического планирования.

3.       Наличие успешного опыта реализации инвестиционных проектов с использованием механизма государственно-частного партнерства и/или с привлечением иностранного капитала.

4.       Знание английского языка на уровне upper-intermediate.

5.       Ведение переговоров на высоком уровне.

6.       Владение основными IT-программными  продуктами

III.

Перечень функциональных обязанностей:

1.       Управление разработкой и реализацией стратегии привлечения инвестиций в экономику региона;

2.       Подготовка, сопровождение и реализация инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства;

3.       Обеспечение повышения предпринимательской активности и развитие малого и среднего бизнеса; улучшения институциональных условий ведения бизнеса и устранения административных барьеров;

4.       Создание платформы для акселерации развития инновационной деятельности;

5.       Раскрытие потенциала внешнеэкономических и межрегиональных связей, туризма и торговли в интересах социально-экономического развития региона;

6.       Организация формирования имиджа Республики Саха (Якутия) как региона, открытого для бизнеса и привлекательного для инвестиций, промышленного, научного и туристического центра на Дальнем Востоке России.

7.       Организация управления людьми, материальными и финансовыми ресурсами и процессами в министерстве, планирование деятельности министерства. Организация достижения ключевых показателей. Управление рисками деятельности подведомственных организаций

8.       Взаимодействие с федеральными, региональными и местными органами власти, институтами развития, крупными компаниями,  профессиональными сообществами и общественными организациями.

9.       Выстраивание взаимодействия с зарубежными партнерами.

IV.

Компетенции (личностные/

лидерские):

1.       Системное видение.

2.       Командная работа.

3.       Лидерство.

4.       Нацеленность на достижения.

5.       Построение отношений/коммуникабельность, навыки публичных выступлений.

6.       Стрессоустойчивость

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

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Теги: вакансия  Якутия  министр 



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