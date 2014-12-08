Назначен Главный федеральный инспектор по Сахалинской области

Сегодня в Южно-Сахалинске заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил членам правительства Сахалинской области назначенного распоряжением полпреда Главного федерального инспектора в регионе Романа Аничина.

Роман Николаевич Аничин, 1964 года рождения, кандидат социологических наук. До 2002 года проходил службу в Вооруженных Силах, до 2014 года работал на разных должностях в Департаменте жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.