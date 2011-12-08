Дмитрий Медведев запустил круговорот чиновников

Президент Дмитрий Медведев подписал закон, вводящий обязательную ротацию чиновников на государственной гражданской службе.

В пресс-службе главы государства сообщили, что ротация необходима для улучшения эффективности работы чиновников и снижения уровня коррупции. Согласно документу, служащих будут назначать на другие должности в госорганах с условием, что уровень зарплаты не должен быть меньше, чем на предыдущем месте работы. Если чиновник откажется от перевода, его уволят – исключение сделают для тех, кто не может сменить место службы из-за заболеваний или заботы о больных родственниках. Закон вступит в силу с 1 января 2013 года, сообщает Gudok.ru.