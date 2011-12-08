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Путин впервые прокомментировал митинги оппозиции по итогам выборов
Премьер РФ Владимир Путин считает, что власть должна вести диалог с оппозицией, хотя часть из вышедших после выборов на митинги преследуют свои узкокорыстные политические цели, и предоставить ей возможность для демонстраций, но в случае нарушений имеет право пресекать незаконные действия.
"Что касается мероприятий уличной демократии, я к этому отношусь следующим образом: если люди действуют в рамках закона, им должно быть предоставлено право выразить свое мнение, и мы никого не должны ограничивать в этих гражданских правах. Если кто-то нарушает закон, то органы власти и правопорядка должны потребовать исполнения закона всеми законными средствами", - сказал Путин 8 декабря на заседании координационного комитета ОНФ.
Разрешенный митинг оппозиции против нарушений на выборах в Госдуму, который прошел в понедельник на Чистых прудах в Москве, завершился несанкционированным шествием в сторону Лубянки, были задержаны 300 человек. Во вторник оппозиция устроила несанкционированный митинг на Триумфальной площади. По официальным данным, были задержаны также около 300 человек. На субботу, 10 декабря, оппозиция запланировала еще один масштабный митинг в центре Москвы. Акции протеста проходили и в ряде других городов.
"Мы с вами все взрослые люди, и все понимаем, что часть организаторов действует по известному сценарию, перед ними стоят узкокорыстные политические цели. Но мы с вами также знаем, что в нашей стране люди не хотят развития ситуации в России, как в Киргизии или в недавнем прошлом на Украине. Никто хаоса не хочет. Опираясь на подавляющее большинство наших граждан, мы должны вести диалог с теми, кто оппозиционно настроен, дать им возможность высказаться, использовать их конституционное право на демонстрации, на высказывание и формулирование своего мнения", - отметил Путин.
Таким образом он впервые прокомментировал ситуацию с митингами против результатов думских выборов.
Тему протестов в российских городах на встрече с премьером поднял глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, который предложил вести более активную пропаганду и контрпропаганду, с тем чтобы повлиять на настроения людей в связи с происходящими в последние дни митингами.
Замсекретаря президиума генсовета "Единой России" Андрей Исаев накануне обещал, что если акции противников единороссов продолжатся, московские профсоюзы в защиту народного волеизъявления выведут на улицы десятки тысяч трудящихся, сообщает РИА Новости.
Памятка полицейскому и участнику акций
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