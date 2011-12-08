Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Виктор Ишаев винит в итогах выборов избирателей
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 8 декабря, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев обсудил с главами субъектов федерации Дальнего Востока итоги выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации.
Полпред выразил сожаление, что Дальний Восток в новом составе Государственной Думы будет представлен меньшим количеством депутатов.
«В предыдущем составе Государственной Думы было 19 депутатов от Дальнего Востока. Кто-то из них работал на наш регион, кто-то работал на себя. Тем не менее, в новой Думе дальневосточников будет меньше - только 16 депутатов. Это всё вопросы явки избирателей на выборы. По явке – Дальний Восток почти на 10% ниже среднероссийского показателя. Мы не говорим о партийной принадлежности депутатов, а о том, кто из них дальневосточник. Вряд ли проблемы Дальнего Востока будут решаться активнее в ГосДуме, где из 450 депутатов наших только 16», - сказал он сегодня на заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Говоря о предстоящих выборах Президента Российской Федерации, Виктор Ишаев отметил, что «главная задача органов власти – обеспечить конституционное право граждан проголосовать в любую погоду, в любом месте».
По мнению полпреда, в ходе подготовки к предстоящим выборам Президента РФ необходимо обеспечить бесперебойную работу предприятий связи, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства.
По предварительным итогам выборов, активность избирателей в целом по округу составила 52,54%, что на 7,5% ниже, чем в среднем по России. Наибольшая явка зафиксирована в Чукотском автономном округе – 79,1% и Республике Саха (Якутия) – 60,06%, наименьшая в Приморском крае – 48,65% и Сахалинской области – 49,07%.
Совет при полномочном представителе Президента РФ в ДФО сегодня обратил внимание глав субъектов федерации взять под особый контроль работу по уточнению данных об избирателях.
Также рекомендовано до конца устранить выявленные прокуратурой и МЧС в ходе подготовки к парламентским выборам нарушения, особенно в части состояния противопожарной безопасности помещений, где расположены избирательные участки, определить места для проведения информационно-разъяснительной работы с избирателями, размещения предвыборных агитационных материалов.
Новости тематики
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- На выборах губернатора в Хабаровском крае, похоже, все будет еще веселее, чем в Приморье
- Андрей Тарасенко лидирует на выборах Губернатора Приморского края
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
- В труднодоступные селениях Хабаровского края вылетел "избирательный" вертолет
- Бизнес-омбудсмен снова взялся за "Дело"
- Малые партии воспользуются вторым шансом
- Александр Костенко избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края
- Губернатор Сахалина получил добро на досрочное переизбрание
Новости раздела
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- На выборах губернатора в Хабаровском крае, похоже, все будет еще веселее, чем в Приморье
- Андрей Тарасенко лидирует на выборах Губернатора Приморского края
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат