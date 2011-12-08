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Виктор Ишаев винит в итогах выборов избирателей

08 Декабря 2011, 17:40 | Дальний Восток

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 8 декабря, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев обсудил с главами субъектов федерации Дальнего Востока итоги выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

Полпред выразил сожаление, что Дальний Восток в новом составе Государственной Думы будет представлен меньшим количеством депутатов.

«В предыдущем составе Государственной Думы было 19 депутатов от Дальнего Востока. Кто-то из них работал на наш регион, кто-то работал на себя. Тем не менее, в новой Думе дальневосточников будет меньше - только 16 депутатов. Это всё вопросы явки избирателей на выборы. По явке – Дальний Восток почти на 10% ниже среднероссийского показателя. Мы не говорим о партийной принадлежности депутатов, а о том, кто из них дальневосточник. Вряд ли проблемы Дальнего Востока будут решаться активнее в ГосДуме, где из 450 депутатов наших только 16», - сказал он сегодня на заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Говоря о предстоящих выборах Президента Российской Федерации, Виктор Ишаев отметил, что «главная задача органов власти – обеспечить конституционное право граждан проголосовать в любую погоду, в любом месте».

По мнению полпреда, в ходе подготовки к предстоящим выборам Президента РФ необходимо обеспечить бесперебойную работу предприятий связи, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства.

По предварительным итогам выборов, активность избирателей в целом по округу составила 52,54%, что на 7,5% ниже, чем в среднем по России. Наибольшая явка зафиксирована в Чукотском автономном округе – 79,1% и Республике Саха (Якутия) – 60,06%, наименьшая в Приморском крае – 48,65% и Сахалинской области – 49,07%.

Совет при полномочном представителе Президента РФ в ДФО сегодня обратил внимание глав субъектов федерации взять под особый контроль работу по уточнению данных об избирателях.

Также рекомендовано до конца устранить выявленные прокуратурой и МЧС в ходе подготовки к парламентским выборам нарушения, особенно в части состояния противопожарной безопасности помещений, где расположены избирательные участки, определить места для проведения информационно-разъяснительной работы с избирателями, размещения предвыборных агитационных материалов.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
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