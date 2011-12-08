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Путин подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты
МОСКВА, 8 декабря, ZRPRESS. Премьер-министр РФ Владимир Путин 7 декабря передал Центральной избирательной комиссии документы для регистрации в качестве кандидата в президенты на предстоящих 4 марта 2012 г. выборах главы государства.
Для передачи документов глава правительства лично прибыл в здание ЦИК в Большом Черкасском переулке в центре Москвы и поднялся на четвертый этаж в зал заседаний, где проходят все главные мероприятия Центризбиркома.
Представитель ЦИК Нина Кулясова огласила список документов, необходимый для регистрации кандидатов от политической партии, после чего приняла эти документы, включая заявление, которое В. Путин подписал в ее присутствии.
В соответствии с законом в перечень документов, необходимых для регистрации, входят документы партии, которая выдвигает кандидата, его заявления о согласии баллотироваться, сведения о доходах за последние четыре года, сведения о месте работы, а также ряд других документов, подтверждающих сведения о кандидате.
Н. Кулясова сообщила, что в течение пяти дней ЦИК проверит документы и примет решение о регистрации полномочных представителей политической партии, полномочных представителей кандидата В. Путина по финансовым вопросам и решение о создании специального избирательного фонда кандидата.
Вместе с тем она не сообщила, когда будет принято решение о регистрации В. Путина в качестве кандидата. По закону на это отводится 10 дней.
В. Путин стал первым политиком, подавшим заявку для участия в президентской кампании. Для него это уже третья подобная процедура, однако в прошлые два раза (в 2000 и 2004 гг.) он участвовал в выборах в порядке самовыдвижения.
Идею выдвинуть В. Путина, который занимал пост главы государства в 2000-2008 гг., кандидатом от единороссов озвучил президент РФ Дмитрий Медведев на первом этапе съезда партии 24 сентября. В. Путин это предложение принял, а президент, в свою очередь, согласился возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму и стать премьер-министром в случае победы В. Путина.
Официально премьер был выдвинут от партии в президенты 27 ноября.
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