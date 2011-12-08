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Внесены поправки в трудовое законодательство
МОСКВА, 8 декабря, ZRPRESS. Президент РФ подписал закон, дополняющий Трудовой кодекс РФ главой об особенностях регулирования труда работников, занятых на подземных работах.
Как сообщает пресс-служба Кремля, согласно поправкам, лица, принимаемые на подземные работы, не должны иметь медицинских противопоказаний к указанным работам и должны удовлетворять соответствующим квалификационным требованиям. Работники, занятые на подземных работах, будут обязаны проходить медицинские осмотры в начале рабочего дня, а также в течение и в конце рабочего дня.
Также предусматривается обязанность работодателя отстранить от подземных работ работника в случаях несоблюдения работником требований безопасности при проведении таких работ, наличия у него при нахождении на подземных участках курительных принадлежностей, источников огня, алкогольных напитков, наркотических и иных токсических веществ, других запрещённых предметов.
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