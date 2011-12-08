Расширяются полномочия органов ФСБ

МОСКВА, 19 июля, ZRPRESS. Президент РФ подписал закон, расширяющий полномочия органов федеральной службы безопасности при расследовании преступлений.

Как сообщает пресс-служба Кремля, согласно закону, органы федеральной службы безопасности наделяются правом получать биологический материал и обрабатывать геномную информацию при расследовании преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено к ведению органов федеральной службы безопасности.

Предполагается, что данная норма позволит органам федеральной службы безопасности более оперативно получать геномную информацию, необходимую для расследования преступлений террористического характера, и повысить эффективность их работы в борьбе с терроризмом.