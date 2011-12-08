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Изменяются требования к госслужащим

08 Декабря 2011, 14:13 | Дальний Восток

МОСКВА, 19 июля, ZRPRESS.Президент РФ подписал закон, исключающий норму, согласно которой государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы без ограничения срока полномочий, классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена.

Как сообщает пресс-служба Кремля, отмена квалификационного экзамена для государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы без ограничения срока полномочий, связана с тем, что замещение указанных должностей осуществляется на конкурсной основе.

При этом вводится квалификационный экзамен для государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы на определенный срок полномочий, за исключением служащих, замещающих должности категории «руководители».

Автор: Кремль.ру
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