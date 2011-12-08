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В Госдуму будет внесен законопроект о восстановлении в паспорте графы «национальность»

08 Декабря 2011, 14:14 | Дальний Восток

МОСКВА, 19 июля, ZRPRESS. Либерально-демократическая партия России готова поддержать наиболее животрепещущие идеи русского национализма. Об этом на пресс-конференции, посвященной образованию Русского общественного комитета, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов, пишет Сергей Васильев, «Клерк.Ру».

Как и ожидалось в последние дни, ЛДПР привлекла крупнейшие объединения русских националистов к участию в своей предвыборной кампании. При участии ЛДПР создан Русский общественный комитет (РОК). Его деятельность названа первым шагом на пути к формированию Русской коалиции – «надпартийного, внеидеологического объединения».

В манифесте РОК говорится, что новое объединение выступает за конституционное признание России национальным государством русского народа. Другим народам, как следует из документа, должно быть предоставлены гарантии равноправия и сохранения национальной культуры, аналогичные европейскому законодательству о национальных меньшинствах. Предлагается вернуть право на добровольное указание своей национальности в паспорте.

Со странами Закавказья и Средней Азии, согласно программе РОК, должен быть введен визовый режим.

Новое объединение выступает за поэтапную легализацию короткоствольного огнестрельного гражданского оружия. А также расформирование Департамента по противодействию экстремизму МВД и создание на его основе подразделения по борьбе с этническими и организованными преступными группировками.

Ну и прочие политические инициативы, которые, если их кратко резюмировать, означают полную ломку той политической системы, которая сложилась в России за последние десять лет.

На конец сентября намечена первая политическая акция Русского общественного комитета под девизом «Хватит кормить Кавказ!».

Автор: Klerk.Ru
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