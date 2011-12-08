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Медведев призывает делать все возможное для борьбы с инфляцией

08 Декабря 2011, 21:04 | Дальний Восток

Первый вице-премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что правительство должно предпринять все усилия, чтобы справиться с ростом инфляции.

На встрече с сотрудниками компрессорной станции "Волоколамская" он назвал одним из главных достижений последних лет решение проблемы многократного повышения инфляции.

"Какое-то время назад государству удалось взять этот процесс под контроль. Я считаю, что это очень важное достижение последних лет", - сказал Медведев, напомнив, что лет десять назад инфляция ежегодно росла, иногда достигая 100%.

Первый вице-премьер отметил, что в последнее время на мировом рынке резко повысились цены на продовольствие. Он считает необходимым для того, чтобы быть независимыми от колебаний цен на продовольствие на внешнем рынке, заниматься собственным агропромышленным комплексом.

"Корень проблем не в сговоре торговых структур - они влияют, и им надо давать по ушам периодически, корень в том, что у нас недостаточно собственного продовольствия и мы зависимы от цен извне. Мы обязаны эту тенденцию анализировать и вкладывать деньги в сельское хозяйство", - подчеркнул он.

Автор: РИА "Новости"
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