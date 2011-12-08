Путин едет в Сидней

Президент России Владимир ПУТИН за пять дней посетит Индонезию, Австралию и ОАЭ с первыми в истории отношений России с этими странами визитами. И в Сиднее 8 сентября, похоже, решится судьба Большого Владивостока.

Как сообщил журналистам помощник главы государства Сергей ПРИХОДЬКО, 6 сентября Путин прибудет в Джакарту. "Это первый визит российского руководителя в Индонезию. Он призван стать этапным событием в двусторонних отношениях, придать новый значительный импульс поступательному российско-индонезийскому сотрудничеству", - сказал кремлевский представитель. Несмотря на то, что Путин впервые посетит Индонезию, он уже неоднократно встречался с президентом этой страны Сусило Бамбанг Юдойоно. Лидеры двух государств беседовали в рамках саммита АТЭС в Чили в 2004 году и в Южной Корее в 2005 году, а в ноябре прошлого года состоялся официальный визит Юдойоно в Россию. Помимо переговоров, после которых состоится подписание ряда документов, Владимир Путин возложит венок к монументу национальным героям Индонезии, выступит на российско-индонезийском бизнес-форуме, побеседует с его участниками, а также встретится с вице-президентом Индонезии.

Из Джакарты глава российского государства отправится в Сидней. 7 сентября состоится первый в истории отношений между двумя странами визит главы российского государства в Австралию. "Нынешний год особенно знаменателен в истории взаимоотношений между нашими странами - 200 лет назад первый российский корабль "Нева" прибыл в Порт Джексон (Сидней), 150 лет назад в Сиднее и Мельбурне начали работать первые российские консулы, 65 лет назад были установлены дипломатические отношения", - отметил Приходько.

Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Австралии Джоном ГОВАРДОМ, после которых запланировано подписание документов и общение с журналистами, побеседует с генерал-губернатором Австралии, а также посетит с обзорной экскурсию сиднейскую гавань. Кроме того, запланирована встреча президента России с представителями австралийских и российских бизнес-кругов.

8-9 сентября Путин примет участие в Сиднее в юбилейном, 15-м саммите АТЭС. Магистральная тема этой встречи, предложенная Австралией, звучит как "К укреплению нашего общества, к строительству устойчивого будущего". В рамках саммита АТЭС Путин проведет встречи с президентом США Джорджем БУШЕМ, председателем КНР Ху ЦЗИНЬТАО, премьер-министром Японии Синдзо АБЭ и президентом Республики Корея Но Му ХЕНОМ.

В ходе визита в Австралию президента России помимо Сергея Приходько будут сопровождать глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ, вице-спикер Госдумы Артур ЧИЛИНГАРОВ, министр сельского хозяйства Алексей ГОРДЕЕВ, глава МЭРТ Герман ГРЕФ, глава Мининформсвязи Леонид РЕЙМАН, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Камиль ИСХАКОВ, губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ, глава Росатома Сергей КИРИЕНКО, а также ряд бизнесменов.

В их числе - глава "Реновы" Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ, гендиректор Национальной Резервной Корпорации Анатолий ДАНИЛИЦКИЙ, председатель совета директоров группы компаний "Базовый элемент" Олег ДЕРИПАСКА, председатель ВЭБ Владимир ДМИТРИЕВ, президент компании "Волга-Днепр" Алексей ИСАЙКИН, гендиректор "Мечела" Игорь ЗЮЗИН, президент ВТБ Андрей КОСТИН, глава "Итеры" Игорь МАКАРОВ, гендиректор "Норникеля" Денис МОРОЗОВ, президент РСПП Александр ШОХИН.

10 сентября Владимира Путина уже ждут в Объединенных Арабских Эмиратах по приглашению президента этой страны.