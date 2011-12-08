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Экологи довольны решением "Транснефти"
Конечный пункт нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) будет в бухте Козьмино в заливе Находка, сообщил на пресс-конференции в Иркутске президент АК "Транснефть" Семен Вайншток. ИА REGNUM приводит комментарий директора по природоохранной политике WWF России Евгения Шварца:
- Это решение показало, что, несмотря на волнение, которое испытывали граждане России и мировое гражданское общество, ситуация в стране, по-видимому, лучше, чем мы опасались. Нужно отметить, что в отличие от скандальной истории с Байкалом в случае с Перевозной и Министерство природных ресурсов, и Росприроднадзор, и Ростехнадзор честно выполнили свои функции.
Год назад, в июне 2005 г., мы призвали наших сторонников писать открытки президенту, призывая его не допустить размещения терминала в Перевозной. Мы обратились к министрам Грефу, Трутневу и Левитину и говорили, что существует несколько альтернативных вариантов, которые, с точки зрения окружающей среды, гораздо более безопасны и, вероятно, выгоднее экономически в долгосрочной перспективе, а не с точки зрения сиюминутной выгоды. Размещение терминала в районе Находки позволяет не только защитить окружающую среду. Несомненно, выгодно размещение его в месте, где уже сейчас присутствует необходимая инфраструктура и есть необходимые квалифицированные кадры.
Е. Шварц выразил надежду, что решение АК "Транснефть" разместить терминал ВСТО в бухте Козьмино будет поддержано 8 августа на совещании у министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, которое будет посвящено обсуждению альтернативного маршрута прокладки нефтепровода в обход озера Байкал.
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