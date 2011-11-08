Российские эксперты: о политической модернизации речи быть не может - под вопросом и экономическая

На ежегодной пресс-конференции в Москве, традиционно организованной при поддержке Альфа-Банка, эксперты решали, сможет ли Россия выработать адекватный ответ вызовам глобальной экономики. Они сошлись во мнении - российской экономической системе мало что угрожает, но и вряд ли стоит от нее ожидать реального прорыва. 1-2% в год - вот потолок роста ВВП в год. Фактически до 2024 года на повестке дня останутся технические вопросы развития страны. О политической модернизации речи быть не может, значит, под вопросом и экономическая.

Председатель совета директоров Банковской группы «Альфа-Банк» Петр АВЕН назвал ситуацию в России достаточно стабильной, но подверженной определенным рискам. Самый реальный вариант для России на ближайшие 3-5 лет - затяжное развитие.

Бизнес не выходит из «в тени»

Помощник президента России Аркадий ДВОРКОВИЧ, как и многие другие эксперты, сожалел, что в ближайшие годы в России не произойдет существенного прорыва вперед. Вряд ли стоит говорить о повышении налогов, не в этом суть. Около 200-300 млрд рублей ежегодно не дополучает российский бюджет только из-за того, что не организован систематический сбор платежей с налогоплательщиков.

Бизнес по-прежнему находится «в тени». Большой резерв по собираемости налогов по существующим ставкам в сфере сетевой торговли и строительства. По мнению Аркадия Дворковича, оптимального налогового администрирования можно достичь в течение 5 лет.

«В такой стране, как наша, принятие решения двумя-тремя десятками одних и тех же людей не может быть эффективно. Должна осуществляться смена кадров, и дело это не одного дня, не одного месяца. Если мы не исправим ситуацию, не будет реального развития. А значит, мы просто теряем время», - считает Дворкович.

Инфляция и рост по минимуму

Россия входит в период вялотекующего кризиса с неплохими результатами - такой вывод можно было сделать из высказываний заместителя министра экономического развития России Станислава ВОСКРЕСЕНСКОГО. Госчиновник отметил, что с точки зрения макроэкономических задач, сегодняшняя Россия больше подготовлена к глобальным вызовам, чем в 2008 году. Инфляция в этом году будет беспрецедентно низкой - 7% к концу года. Нас ожидает мягкое вхождение в общемировой кризис еще и потому, что внешний долг государства к ВВП находится в соотношении 12%.

Однако возвращение капиталов в Россию и аккумулирование свободных денежных средств самих по себе сегодня видится задачей чуть ли не самой важной. Но сегодня можно констатировать лишь одно - капитал уходит из страны, и сегодня эта цифра равна $50 млрд. Так, по словам Петра Авена, ранее своеобразным пиком оттока денежных средств из России называли 2009 год, но, судя по всему, прежние рекорды будут побиты. Собственный индекс Альфа-Банка, фиксирующий «уровень доверия к рынку», показывает - ликвидность российской экономики находится под давлением, и самые тяжелые месяцы для нее - октябрь-ноябрь. Одновременно к концу нынешнего года возобновится вбрасывание денег в экономику, и положение вещей неким образом выровняется. Хотя ощущение рынка таково - цены на нефть будут, скорее всего, падать, увлекая за собой рубль.

Японский сценарий

Достаточно ровного прогноза относительно углов преломления экономической ситуации в России придерживается и главный управляющий директор Альфа-Банка Рушан ХВЕСЮК: «Темпы развития вряд ли предвосхитят наши ожидания. Макроэкономические показатели дают основания полагать, что наша экономика будет чувствовать себя хорошо - низкопроцентный рост в спокойной ситуации. Альфа-Банк время затяжного кризиса рассматривает как период возможностей».

Реализацию некого японского сценария прогнозирует первый заместитель председателя правления Альфа-Банка Владимир ТАТАРЧУК. Сегодня сектор частных банков пытается занять свои ниши, предлагая рисковые продукты и неся груз плохих долгов, накопленных за годы кризиса. Другие банки направили взор на государственные инвестиции - это их выбор. Доминирование и поддержка на рынке госбанков походят на «танец слонов», но со временем и они научаться танцевать. Владимир Татарчук уверен, что именно в этой ситуации Альфа-Банк сможет заявить о себе как частный банк номер один с развитой инфраструктурой и высококачественным продуктом. «Мы готовы составить конкуренцию государственным банкам в борьбе за крупного корпоративного клиента», - заявил Владимир Татарчук.

Потребительский потенциал

Вторую волну кризиса генеральный директор компании «Интерфакс-ЦЭА» Михаил МОТОВНИКОВ связывает с явно наметившейся тенденцией: объем денежных средств, поступающих от населения во вклады, равен тем суммам, которые частные лица возвращают банкам в счет погашения кредита. Кризис - тот самый момент, когда возможно переломить ситуацию и сделать потребительское кредитование локомотивом банковской системы, его потенциал, по мнению Михаила Мотовникова, в трехкратном увеличении. Возможности ипотечного кредитования здесь также безграничны - до 60% в плюсе. Процесс пойдет быстрее, на взгляд Михаила Мотовникова, если Центробанк удержит инфляцию, а банки смогут зафиксировать издержки и резко нарастить объем непроцентных доходов. Будущее за банками, строящими свой бизнес как фирмы финансовых услуг.

Биотехнологии как драйвер роста

Итог московской встречи журналистов и экспертов во многом подвел научный руководитель Высшей школы экономики Евгений ЯСИН, предложив несколько вариантов развития России вплоть до 2050 года. По его мнению, сегодняшнее напряжение на мировом рынке - отголоски затяжного кризиса 2008 года, который только будет набирать обороты вплоть до 2018 года. Другой вопрос - извлекли ли мы из него уроки? Структурные преобразования экономики давно закончились, пришло время решать вопросы модернизации, а отправные данные в России далеки от идеала.

До 2003 года наблюдался позитивный процесс сотрудничества бизнеса и власти, в итоге влияние государства на экономику возросло, и активность бизнеса снизилась. Любая модель развития - модернизация сверху (авторитарная) или модернизация снизу (демократическая) весомых результатов не принесет.

В итоге самый благополучный сценарий для развития российской экономики до 2050 года будет заключаться в росте производительности, не превышающем 4%. На это в совокупности будет влиять и сокращение трудовых ресурсов в среднем на 1% в год (с учетом существующей миграции из стран СНГ). «Возможно, 2-3 года подряд и окажутся прорывными, - заметил бывший министр экономики, - тогда рост ВВП может доходить до 8-9%, но от объективных обстоятельств все же не уйти».

«У нас будет еще много волн вверх и вниз, но быстрые темпы роста для мировой экономики смогут гарантировать только развитые страны, сделавшие ставку на инновации, новые продукты для общества. Что это будет - нанотехнологии или открытия в области биоинженерии - вопрос не столь отдаленного будущего», - заверил Евгений Ясин.