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Сергей Иванов: Юрий Петрович умеет пилотировать...
В церемонии представления полномочного представителя Президента РФ в ДФО участвовали главы субъектов федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, руководители территориальных органов федеральных ведомств.
По словам С.Иванова, официальное представление проходит так поздно, чтобы не отвлекать руководителей от решения задач, связанных с ликвидацией последствий крупномасштабного наводнения.
«Юрия Петровича я давно знаю. У него богатый жизненный и профессиональный опыт. Мы с ним познакомились еще, когда он был губернатором Пермской области. Затем он достаточно долго работал Министром. В последнее время работал Помощником Президента Российской Федерации, занимался делами Госсовета, что само по себе предполагает работу с регионами, в том числе и с дальневосточными.
Я уверен, что Юрий Петрович справится с новыми и очень сложными задачами, которые на него возложены президентом. И в первую очередь они связаны с реальным подъемом экономики и качества жизни на Дальнем Востоке.
Нам здесь нужен по настоящему серьезный прорыв в экономике, в создании новых высокотехнологичных рабочих мест, в создании комфортных условий для жизни, чтобы сюда стремились люди приехать, а не уезжали отсюда, в значительном повышении эффективности транспорта, прежде всего авиационного, в котором Юрий Петрович хорошо разбирается, он умеет пилотировать. Я часто бывал в последнее десятилетие на Дальнем Востоке, и считаю, что главная задача авиации здесь – это не столько сообщение с центральной части России, в этом направлении многое сделано, успешно работает федеральная программа, а, прежде всего, воздушное сообщение внутри региона. Здесь такие расстояния, что без авиации будущего просто быть не может.
Помимо этого, конечно необходимо решение социальных вопросов. Именно поэтому было принято решение, что Юрий Петрович будет не просто полпредом, но будет еще и заместителем Председателя Правительства, которому будет не только подчиняться Минвостокразвития как таковой, но и практически все министерства и ведомства, которые должны в приоритетном порядке заниматься развитием Дальнего Востока. Такая задача перед всеми министрами поставлена. В программе каждого министерства так или иначе присутствуют какие-то фрагменты или программы, связанные с развитием Дальнего Востока.
Все эти программы Юрий Петрович будет курировать в качестве заместителя Председателя Правительства. Я уверен, что у него все получится. Он - человек требовательный, но справедливый. Он умеет работать с людьми, а вас прошу оказывать ему содействие, так как все мы делаем одно дело.
Прорыв в развитии Дальнего Востока должен произойти не только в консолидации власти (муниципальной, региональной, федеральной), но и гражданского общества, общественных организаций. Без этого успеха не добиться», - сказал Руководитель Администрации Президента Российской Федерации Сергей Иванов.
Юрий Трутнев сообщил о ближайших планах своей работы.
«Уважаемый Сергей Борисович, уважаемые коллеги. Прежде всего, хочу сказать, что я хорошо понимаю степень ответственности, связанную с выполнением поручений по развитию Дальнего Востока. Так получилось, что начало работы совпало с паводком. Я хочу поблагодарить людей, вместе с которыми мы работаем по ликвидации последствий паводка.
Часто приходится работать на территориях. С одной стороны – паводок принес большие беды огромному количеству людей. С другой стороны – я уверен в том, что работа, которая здесь организуется буквально всеми, не пройдет бесследно, она оставит свой след в истории развития края. Она учит работать вместе и быстро. Мы постараемся выйти из паводка вверх, а не вниз, чтобы люди стали жить лучше, чем они жили до паводка.
Паводок мешает заниматься тем, чем сейчас было бы необходимо заниматься – формировать структуру, разбираться с кадрами. В то же время он позволяет знакомиться с людьми и территорией в жестких и экстремальных условиях. Одновременно мы думаем не только о паводке, думаем о дальнейшем развитии территории, советуемся с новым Министром Александром Сергеевичем Галушка, думаем об институтах развития. Уверены в том, что тем количеством, а главное тем качеством институтов, которые сегодня созданы на Дальнем Востоке, с задачами развития не справиться. Надо совершенствовать институты, надо делать их другими, надо делать их более мощными. Очень надеюсь на помощь всех здесь присутствующих», - отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Отвечая на вопросы журналистов о возможных изменениях в программе социально-экономического развития Дальнего Востока, Ю.Трутнев отметил, что программа должна позволить Дальнему Востоку развиваться в реальности, а не на бумаге.
«Нельзя брать программу, как перечень изложенных пунктов на бумаге. Прежде всего, нужно решить, что будет делаться за счет бюджета, что будет делаться за счет бизнеса, каким образом мы будем делать Дальний Восток конкурентоспособным с точки зрения ведения бизнеса, как мы будем интегрироваться в Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь много вопросов. Мы обязаны найти ответы на все. И только тогда мы сможем сказать, что это не просто очередная бумага для книжной полки, а добьемся решения главной задачи – развития Дальнего Востока.
Дальний Восток может и должен развиваться за счет бизнеса, за счет создания конкурентных условий для его ведения, мы должны добиваться, чтобы здесь строились производства российскими и иностранными предпринимателями. Очевидно, что только бюджетными вложениями в инфраструктуру не обойтись. Мы должны сделать так, чтобы здесь было выгоднее вести бизнес, чем где бы то ни было – и в России, и вокруг», - сказал Ю. Трутнев.
Говоря о Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, вице-премьер, полпред Президента РФ в ДФО подчеркнул, что оно будет работать во всем регионе, а не только в Хабаровском крае. В то же время он добавил, что Минвостокразвития РФ может создавать инструменты развития на всех территориях, входящих в состав федерального округа.
Полпред также заявил, что вопросы переезда полпредства из Хабаровска во Владивосток, а также вопросы возможного объединения регионов сейчас не обсуждаются, сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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