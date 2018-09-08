Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний

Упрямство и оглядка на Вашингтон не дает стране Восходящего солнца эффективно работать на Дальнем Востоке России

11 сентября во Владивостоке стартует очередной Восточный экономический форум. Всего за несколько лет он превратился в мощный центр притяжении бизнесменов и политиков стран Азии.

На нынешнем ВЭФе в пленарных заседаниях будут участвовать президент России Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулги, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Республики Кореи Ли Нак Ён.

Особо отметим Синдзо Абэ. Он постоянный участник Восточного экономического форума, да и вообще нередкий гость в нашей стране, и, наверное, уже поставил рекорд по продолжительности встреч с президентом Владимиром Путиным, пишет ИА Sakh.com.

Каков однако итог их общения?

Об этом будут говорить подробно говорить и на форуме. Анонс одной из заявленных дискуссий звучит так: "Благодаря проведенным за последний год совместным мероприятиям Дальний Восток стал значительно ближе для японского делового сообщества, и есть все основания рассчитывать, что в ближайший год проекты перейдут в стадию практической реализации. На Дальнем Востоке реализуется 14 инвестиционных проектов с участием Японии. В марте 2018 года начала работу платформа для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке. На сопровождении платформы находятся десять проектов с общим объемом инвестиций 28,3 млрд долл. США. Какая поддержка оказана со стороны российского государства по реализуемым проектам? Какие изменения необходимы для дополнительных инвестиций со стороны японского бизнеса? Станет ли платформа успешным инструментом для привлечения японского капитала на Дальний Восток?

То есть, вроде как, и проекты есть, и деньги, а вопросы остаются. Причем вполне резонные вопросы. Достаточно вспомнить широко разрекламированную одно время программу "Совместного хозяйственного освоения Курил".

Хорошая по большому счету программа. Российская сторона предложила соседям — заходите и работайте, стройте, делайте бизнес, получайте прибыль. Договоренность об этом была достигнута на самом высоком уровне. Путин и Абэ начали разговор об этом еще в 2016 году. В апреле 2017 года во время очередной встречи руководителей двух стран была оформлена конкретная программа взаимодействия по Южным Курилам.

И уже в июне того года на острова прибыла первая бизнес-миссия: делегация из 69 человек, в том числе представители 32 частных компаний, а также государственных и муниципальных структур, включая сотрудников аппарата Правительства Японии и губернаторства Хоккайдо.

Изучив реалии островов, члены делегации заявили о заинтересованности в совместной работе в сфере марикультуры, сельского хозяйства, энергетики, туризма и охраны окружающей среды. Затем была еще одна бизнес-миссия, которая работала по проектам уже более предметно, а затем…

А затем не было ничего. В феврале 2018 года вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о задержках в реализации программы совместного хозяйственного освоения Курил с японскими компаниями.

— Пока инвестиционный процесс с Японией идет достаточно вяло. Деклараций много, а действий мало, — сказал он и обратил внимание, что в этом случае акцент будет сделан на самостоятельное развитие региона с применением новых инструментов.

И действительно, созданная летом 2017 года на Шикотане территория опережающего развития "Курилы" незамедлительно вызвала интерес инвесторов. К реализации было заявлено проектов примерно на 10 миллиардов рублей. На острова начало поступать оборудование из самых разных стран — от Исландии до Таиланда.

А что Япония? А японская сторона, точнее — политики, все вели речь о неких "особых условиях" совместного освоения Южных Курил.

Что это были за условия? Ну, например, в июле парламент Страны восходящего солнца принял поправки в закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" от 1982 года. Как пояснили в Токио, поправки нацелены на облегчение совместной хозяйственной деятельности с Россией за счет создания специального фонда для финансирования проектов с бюджетом 10 миллиардов иен (около 5,7 миллиарда рублей). При этом в документе указано, что эта деятельность будет осуществляться на "японских северных территориях".

Естественно, российская сторона заявила, что в принятом документе совместная хозяйственная деятельность прямо увязывается с тезисами об "исконной принадлежности Японии" Южных Курил, а для России это неприемлемо.

А дальнейшие действия Японии подтверждают эту "прямую увязку". А как иначе можно объяснить ее протесты против прокладки волоконно-оптической линии связи на Курилы и даже о проведении на островах мероприятий, посвященных завершению Второй мировой войны

То есть, сначала давайте разберемся, о чем, собственно, идет речь — о совместной бизнес-деятельности, для которой в рамках той же ТОР созданы огромные преференции, или о политических притязаниях? И тогда станет понятна история третьей бизнес-миссии — она должна была посетить острова этим летом.

Но Итуруп ей не согласовали.

— Цель третьей миссии — конкретно договориться об участниках проектов и площадках, где будут осуществляться проекты. Есть четкая установка: если где-то что-то не получается, надо это отсекать. Нам нужно только то, что работает. В этот раз мы исключили посещение Итурупа, объяснив японской стороне, что нет смысла терять время просто на посещение, если проекты там не складываются. А они не складываются, — сообщил газете "Известия" источник, причастный к переговорному процессу.

Ну а на Кунашир и Шикотан делегация не попала из-за погоды. Сначала в Менделеево стоял туман, потом штормило море… Такое впечатление, что не очень-то и хотелось…

Тем временем Москва по-прежнему ждет от Токио указания конкретных компаний и мест, где будет осуществляться тот или иной проект. Четко обговоренная программа сотрудничества должна быть готова как раз к началу Восточного экономического форума во Владивостоке, где пройдет встреча Владимира Путина с Синдзо Абэ.

Но настроены ли японцы на достижение конкретного практического результата?

Или все ограничиться словами все того же Синдзо Абэ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ):

— Давайте помечтаем, каким же будет мир, когда Япония и Россия смогут установить между собой постоянную стабильность. Я думаю, что мы обязательно создадим оплот мира, — сказал он.

В генеральном консульстве Японии в Южно-Сахалинске перспективы переговоров на высшем уровне также комментируют весьма осторожно. По словам консула Ясухико Симидзу, до встречи первых лиц о каких-либо итогах и конкретных шагах говорить было бы не совсем корректно и правильно.

— Мало информации очень, до встречи на высшем уровне невозможно комментировать развернуто. Идет согласование позиций между Россией и Японией для развития двухсторонних отношений, включая вопросы, в том числе и по заключению мирного договора, которые в свою очередь подразумевают совместную хозяйственную деятельность на Северных территориях, — заметил консул. — Это уже не первая встреча между господином Путиным и господином Абэ, и каждый раз есть ожидание развития международных отношений и, главным образом, ожидание прогресса в заключении мирного договора и экономической сфере. Ждем результатов от встречи на экономическом форуме.

В нынешних реалиях, добавил дипломат, можно с уверенностью говорить лишь о продолжающемся сотрудничестве в рамках выработанных президентом России и премьером Японии планом сотрудничества, включающем 8 основных пунктов. Кроме того, продолжается работа в рамках бизнес-миссий, второй год прибывающих на южные Курилы. В планах, рассказал консул Ясухико Симидзу, проведение встречи представителей двух стран, на которой и будут представлены некоторые итоги работы в этом направлении. До завершения всех согласований, заметил он, раскрыть подробности невозможно, но предполагается, что будут углублены взаимоотношения и сотрудничество по 5 ранее обозначенным направлениям работы.

ДОСЬЕ: IV Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Участниками его работы станут представители политических и бизнес-кругов стран Азиатстко-Тихоокеанского региона. Основными задачами форума называется укрепление связей между властями, российскими и международными бизнесменами и инвесторами, повышение конкурентоспособности и привлекательности российского Дальнего Востока, а также презентация инновационных экономических моделей (ТОР, свободный порт Владивосток) и существующих программ взаимодействия и поддержки.