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Россия выкупит у Южной Кореи свои танки и БМП
Москва намерена вернуть танки и БМП, поставлявшиеся Сеулу в 1990-х годах прошлого века в счет погашения советского долга, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом сообщил информированный источник в военно-дипломатических кругах. Предполагается, что танки предназначены для разборки на запчасти, однако опрошенные военные эксперты не исключают возможности их перепродажи Кипру или Йемену.
— Решение о возвращении танков Т-80 и БМП-3 было принято еще в 2015 году, — рассказал собеседник «Известий». — Сейчас завершена оценка состояния этих машин и подготовлен документ с нашим предложением. Он был передан одной из рабочих групп уже в рамках состоявшегося 3 сентября визита в Россию президента Южной Кореи. Россия рассчитывает не на покупку, а на взаимовыгодный для обеих стран бартерный обмен.
По словам собеседника «Известий», боевые машины, несмотря на интенсивную эксплуатацию в Южной Корее, находятся в хорошем состоянии и вполне пригодны для возвращения в строй, хотя часть из них, скорее всего, будет разобрана на запчасти.
Напомним, лидеры России и Южной Кореи Владимир Путин и Пак Кын Хе провели переговоры о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений в рамках Восточного экономического форума, состоявшегося во Владивостоке.
Обсуждение возможного погашения долга Советского Союза за счет поставки вооружения и военной техники Москва и Сеул начали еще в 1993 году. Сама же поставка танков и БМП началась в 1996 году. Всего Россия поставила корейцам 70 БМП-3, 33 БТР-80А, а также 80 Т-80У.
Заведующий сектором Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов считает, что, несмотря на некоторые трения, которые возникли в последнее время между Москвой и Сеулом, двусторонние отношения остаются на высоком уровне и сделка по выкупу боевой техники вполне реализуема.
— Сеул демонстрирует заинтересованность в сохранении того высокого уровня двустороннего сотрудничества в экономической и политической сфере, который был достигнут в предыдущие годы, — поясняет востоковед. — Президент Пак Кын Хе понимает важность добрососедских отношений с Россией и сейчас, например, приехала во Владивосток, чтобы вновь заявить, что американская ПРО на Корейском полуострове не представляет угрозы для России. Надо отметить, что Южная Корея официально не присоединилась к санкциям, которые ввели против России США и их союзники.
В то же время главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов сомневается, что корейские Т-80У и БМП-3 Москва планирует использовать для нужд Российской армии.
— У нас Т-80У практически не было в войсках, так что запчасти для этой модели не нужны, а запчасти для БМП-3 мы еще сами производим, — объяснил Андрей Фролов. — Либо это будет взаимозачет: мы забираем танки, а корейцам поставляем запчасти или документацию, например, для вертолетов Ка-32, которых у них много в пожарной охране, спасательных службах и даже в армии.
По мнению эксперта, куда более вероятен вариант с перепродажей отремонтированных боевых машин, тем более что потенциальные покупатели на них есть.
— Этот танк намного лучше, чем Т-72, он мог понравиться киприотам, которые в свое время закупили крупную партию в середине 1990-х годов, — пояснил военный эксперт.
Версию о возможной перепродаже танков косвенно подтверждает тот факт, что в 2009–2011 годах Кипр закупил у РФ вторую партию из 41 подержанного и модернизированного на заводе в Омске Т-80У (первая была поставлена еще в 1996–1997 годах).
Есть и еще один потенциальный покупатель — Йемен. В 2011 году стало известно о продаже туда 66 Т-80БВ из Белоруссии. В свете нынешнего кризиса в Йемене, где правительство президента Абд Раббо Мансура Хади при поддержке ОАЭ и Саудовской Аравии борется с повстанцами хуситами, там высок спрос на боевую технику, знакомую местным танкистам.
Параллельный выкуп БМП-3 как раз свидетельствует о возможном йеменском будущем корейских танков. Дело в том, что эти боевые машины правительственные войска Йемена недавно получили от ОАЭ, и теперь речь может идти об увеличении парка за счет закупок у РФ.
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