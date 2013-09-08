Президент Владимир Путин занемог во время поездки на Дальний Восток

Владимир Путин, которому, по наблюдению журналистов, во время саммита G20 в Санкт-Петербурге нездоровилось, объяснил свое состояние тем, что он простудился во время недавней поездки на Дальний Восток, пишет interfax.ru.

"Где я простыл? Это в поездке по Дальнему Востоку", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20, отвечая на вопрос, где он простудился.

"Это кондиционер в основном в самолете", - объяснил президент причины своего нездоровья.