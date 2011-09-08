Шоумен выдвинул свою кандидатуру на пост Президента РФ

Известный актер Иван Охлобыстин, который снимается, в частности, в сериале «Интерны» и в рекламе мобильных телефонов, заявил о своем намерении баллотироваться на пост Президента РФ.

Кроме него аналогичные планы уже озвучили такие партийные лидеры как Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Михаил Прохоров. Кандидат от партии «Единая Россия», по всей вероятности, будет определен в конце текущего месяца на съезде партии.

Охлобыстин заявил, что готов представить стране свой собственный философско-идеологический концепт, к которому десятилетиями шла церковь, пишет РБК.