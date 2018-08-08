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Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток

08 Августа 2018, 08:30 | Дальний Восток

Президент России Владимир Путин утвердил поправку в Налоговый кодекс Российской Федерации об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего Востока.

Глава государства подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Законом вносится поправка в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (об установлении ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов в отношении операций по реализации услуг по отдельным внутренним воздушным перевозкам).

Как пояснили в Минвостокразвития России, поправка в Налоговый кодекс предлагается во исполнение решений по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, состоявшегося 28 ноября прошлого года. С инициативой отменить НДС для дальневосточных рейсов выступило Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

На пассажирские авиаперелеты на Дальний Восток предлагается установить льготную ставку НДС в 0 процентов по аналогии с уже действующими ставками для перелетов в Крым и Севастополь. Все остальные внутренние перелеты будут облагаться по льготной ставке в 10 процентов. Действовать такая льгота для перелетов должна до 1 января 2025 года.

Напомним, Федеральный закон принят Государственной Думой 24 июля 2018 года и одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: авиаперевозки  налог  Дальний Восток  НДС  Путин 



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