Новый президент приказал россиянам долго жить

8 мая, ZRPRESS. Путин ставит задачу к 2018 г. довести продолжительность жизни до 74 лет.

Президент России Владимир Путин поручил за шесть лет обеспечить рост продолжительности жизни в стране до 74 лет, следует из серии его поручений по совершенствованию демографической политики.

Согласно "высокому варианту прогноза" Росстата, размещенному на сайте ведомства, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2018 году оценивается в 72,5 года.

"Правительству РФ <...> обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в РФ до 74 лет", - цитирует поручение пресс-служба Кремля.

Таким образом, целевой ориентир в поручении Путина на полтора года превышает "высокий" вариант прогноза статистиков.

В "низком" и "среднем" вариантах прогноза Росстата к 2018 году ожидаемая продолжительность жизни оценивается в 69,3 и 71,5 лет соответственно, пишет РИА Новости.