8 апреля в России вступил в силу федеральный закон об электронной подписи. Документ, подписанный Дмитрием Медведевым 6 апреля, был опубликован в "Российской газете".

Отныне граждане и юридические лица могут оформить цифровую подпись, которую можно будет использовать наравне с традиционной подписью на бумаге. Цифровая подпись предназначена для использования в электронных документах, в частности, при обращении в государственные службы и ведомства.

Всего законом предусмотрены два типа электронных подписей: "простая" и "усиленная". Последняя имеет две формы: "квалифицированная" и "неквалифицированная". В зависимости от норм, прописанных в других законах и документах, все три вида подписей будут считаться равнозначной заменой подписи на бумаге.

Отвечать за выдачу электронных подписей будут удостоверяющие центры, работу которых будут регулировать уполномоченные федеральные органы. Именно удостоверяющие центры будут принимать обращения граждан и выдавать ключи подписи, ключи проверки подписи, а также сертификаты ключей проверки.

В этих сертификатах будет указываться информация о владельце электронной подписи. При этом они будут иметь ограниченный срок действия. В федеральном законе не уточняется, каким именно будет этот срок.

Как сообщили "Российской газете" источники в Минкомсвязи, скорее всего электронная подпись будет платной, причем ее стоимость будет зависеть от цены цифрового носителя. Однако в федеральном законе не прописано, будет ли электронная подпись бесплатной или за выдачу сертификата и ключей будет взиматься плата.

Ожидается, что принимать электронную подпись будет портал госуслуг. С мая механизм начнет внедряться в Москве, а с июля - еще в 80 регионах России.