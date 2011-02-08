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Установить северный коэффициент к материнскому капиталу
Это предложение прозвучало на региональном совещании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», участие в работе которого принял председатель Законодательного Собрания Виктор ГОРЧАКОВ.
В качестве дополнительных мер государственной поддержки семей предложено установление северного коэффициента к материнскому (семейному) капиталу, выплачиваемому на детей, проживающих в районах Крайнего Севера ; право направления этих средств на лечение и реабилитацию ребенка-инвалида в центрах высоких медицинских технологий федерального уровня.
Не менее горячее обсуждение участников совещания вызвал вопрос о правовом обеспечении мер господдержки малого и среднего бизнеса в регионах ДФО. В решении рекомендовано органам государственной власти субъектов-членов Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» вести регулярный анализ правоприменительной практики по данной теме, продолжить совершенствование региональных нормативных правовых актов, рассмотреть вопросы о влиянии льготного налогообложения на развитие малого и среднего предпринимательства.
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