Турецкие модульные конструкции мэрию не заинтересовали

Руководство одного из подразделений турецкой строительно-промышленной компании PREKONS, специализирующейся на возведении многоцелевых сборно-модульных конструкций в разных странах мира, провело во Владивостоке презентацию возможностей фирмы с целью развития взаимовыгодного сотрудничества.

Как было отмечено на рабочей встрече в администрации Владивостока, модульные здания сегодня завоевывают все более широкие сферы бизнеса. Если раньше эти конструкции чаще всего использовались на стройках в качестве бытовок или времянок в труднодоступных районах, то теперь они стабильно заняли постоянно расширяющийся сектор возведения крупных промышленных и медицинских центров, офисных зданий.

PREKONS – партнер немецкой компании CADOLTO, являющейся подрядчиком строительства в России федеральных модульных центров высоких медицинских технологий, возводимых в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». При этом часть модульных конструкций производится в Кадольцбурге и Крельпе (Германия), а часть – в Анкаре (Турция).

Современные модульные здания по уровню комфортабельности не уступают жилым и офисным помещениям, построенным традиционным способом. Для их внутренней отделки используются декоративные строительные материалы - МДФ, оргалит, пластиковая и деревянная вагонка, линолеум, металлопластиковые окна со стеклопакетами и жалюзи. Сроки производства деталей для одного достаточно крупного модульного сооружения на головной площадке в Турции составляют три месяца, последующая их доставка к месту сборки происходит в течение одного, а дальнейшее возведение - еще три-четыре месяца. В результате менее чем за год любой город мира может получить готовое к эксплуатации сооружение любой необходимой специализации, полностью оснащенное мебелью, электрооборудованием, сантехникой и другими коммуникациями.

В завершении рабочей встречи ее участники наметили план дальнейших мероприятий по возможному развитию сотрудничества, но на сегодня, как сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока, городские власти не планируют возведение в краевом центре модульных больниц, поликлиник, детских садов и пр.