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В дело пошли опилки
Побывавший с рабочим визитом в Дальнегорске первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО отметил, что основной проблемой, возникшей на территории края и Дальнегорского округа, становится размер платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Особенно тяжким бременем для населения стали январские платежи, когда вырос тариф и максимальным стал норматив потребления тепла. Одним из путей облегчения бремени может стать разбивка платежей равномерно, в течение года. В Дальнегорском городском округе таким способом расчетов с «Примтеплоэнерго» пользуется примерно 30% населения.
Еще одним предметом обсуждения на совещании с первым вице-губернатором стали планы «Примтеплоэнерго» перевести часть котельных на новый для Дальнегорска вид топлива – опилки и другие отходы лесопереработки. «Долгосрочный прогноз по стоимости мазута не утешителен, в ближайшие 15 лет ожидать удешевления его стоимости не приходится, и нам необходимо изменить топливный баланс, чтобы удержать стоимость тепловой энергии», - подчеркнул Александр Костенко.
Глава Дальнегорского городского округа выразил готовность передать котельные сел Рудная Пристань, Каменка и Сержантово в долгосрочную аренду или собственность КГУП «Примтеплоэнерго» с тем, чтобы на них была произведена реконструкция для перехода на опилки.
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