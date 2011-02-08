В дело пошли опилки

Побывавший с рабочим визитом в Дальнегорске первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО отметил, что основной проблемой, возникшей на территории края и Дальнегорского округа, становится размер платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Особенно тяжким бременем для населения стали январские платежи, когда вырос тариф и максимальным стал норматив потребления тепла. Одним из путей облегчения бремени может стать разбивка платежей равномерно, в течение года. В Дальнегорском городском округе таким способом расчетов с «Примтеплоэнерго» пользуется примерно 30% населения.

Еще одним предметом обсуждения на совещании с первым вице-губернатором стали планы «Примтеплоэнерго» перевести часть котельных на новый для Дальнегорска вид топлива – опилки и другие отходы лесопереработки. «Долгосрочный прогноз по стоимости мазута не утешителен, в ближайшие 15 лет ожидать удешевления его стоимости не приходится, и нам необходимо изменить топливный баланс, чтобы удержать стоимость тепловой энергии», - подчеркнул Александр Костенко.

Глава Дальнегорского городского округа выразил готовность передать котельные сел Рудная Пристань, Каменка и Сержантово в долгосрочную аренду или собственность КГУП «Примтеплоэнерго» с тем, чтобы на них была произведена реконструкция для перехода на опилки.