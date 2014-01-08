На Дальний Восток никто не хочет ехать даже за деньги

Публикуемый ФМС мониторинг реализации программы по добровольному переселению в Россию соотечественников рисует неутешительную картину. В 2013 году в РФ прибыло почти вдвое меньше переселенцев, чем в предыдущем. Поскольку статистика ФМС охватывает длительный период, очевидно, что миграционная активность соотечественников заметно снизилась, сообщает портал Topwar.Ru.

В мониторинге ФМС отслеживаются несколько показателей, главными из которых являются число заявлений на участие в программе переселения, а также реально прибывшие соотечественники и члены их семей. Количество заявлений отнюдь не равнозначно числу переселенцев. После приема заявления и анкеты направляются в регионы, участвующие в программе переселения (по данным ФМС - 40 субъектов РФ), которые имеют собственные программы и рассматривают документы на соответствие своим требованиям (прежде всего - имеющимся вакансиям). Если кандидат не соответствует критериям региона по образованию и квалификации, ему откажут.

С заявлениями в этом году всеболее-менее в порядке, однако число самих переселенцев гораздо меньше, чем в предыдущем. По данным ФМС, на 1 октября принято 141,3 тыс. анкет на 311,6 тыс. человек (вместе с членами семей). На территорию России к 1 октября в общей сложности прибыло 146,7 тыс. переселенцев и членов их семей, в том числе в 2013 г. - 21,3 тыс., или 57,1% от уровня 2012 года. То есть количество переселенцев в этом году оказалось вдвое ниже прошлогоднего. Особенно удручающими выглядят итоги третьего квартала, когда в Россию переселилось всего 6,1 тыс. чел. - менее трети уровня прошлого года.

Если данные третьего квартала ещеможно списать на действие каких-то краткосрочных конъюнктурных факторов, то двукратное падение числа переселенцев в течение года в эту логику никак не укладывается. Возможно, сыграл свою роль переход от старой к новой версии программы. Впрочем, планы по переселению не выполнялись и в предыдущей еередакции - соотечественников планировалось переселять в Россию сотнями тысяч. В 2006 г. директор ФМС К. Ромодановский заявил, что в ближайшие три года Россия готова принять 300 тысяч соотечественников. В 2007-2012 гг. планировалось переселить в РФ 700 тыс. чел., на деле же приехали всего 125 тыс. Реальность оказалась в пять с лишним раз скромнее заявленных планов.

Досье "Золотого Рога": 14 сентября 2012 г. В. Путин подписал указ о введении новой программы переселения соотечественников, ставшей, в отличие от предыдущей программы, бессрочной. Новизна не только в бессрочности, в ееусловиях также произошли существенные изменения. Соотечественники теперь могут выбирать место жительства, не ориентируясь только на существующие вакансии. Территорией вселения стал весь участвующий в программе регион, а не его отдельные районы, как ранее. Вместо прежних трёх новая программа делит субъекты РФ на две категории - обычные и приоритетные. К территориям приоритетного заселения отнесены только регионы Дальнего Востока: Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область. Тем, кто переселяется в эти регионы, значительно увеличены суммы подъёмных - 240 тыс. руб. главе семьи и по 120 тыс. на каждого из его членов. Переселяющиеся в другие субъекты РФ получат всего 20 тыс. на главу семьи и по 10 тыс. на всех остальных. Заметно расширен и круг членов семьи, к которым теперь относятся не только жена (муж) и дети, но и родители обоих супругов, их родные сёстры и братья с детьми, бабушки, дедушки и внуки.

Минрегион, отвечающий за реализацию программы, планирует ежегодно переселять в Россию по 300 тыс. человек. Еефинансирование, по словам главы министерства Игоря Слюняева, увеличено втрое - с чуть более 1 млрд руб. в 2013 до 3 млрд руб. в 2014 г. Однако удастся ли реализовать эти планы - большой вопрос. Все предыдущие плановые показатели так и остались на бумаге. Самым успешным по числу переселенцев до сих пор является 2012 г., когда в Россию переселилось 62,9 тыс. чел. - половина всех соотечественников, переехавших на родину в течение 2007-2012 гг. Но даже этот показатель впятеро меньше тех цифр, которых Минрегион намерен достичь в следующем году. Даже несмотря на заметное улучшение условий программы по сравнению с еепрежней редакцией, ожидать столь резкого увеличения числа переселенцев не стоит.

Большинство иммигрантов до сих пор переселяются в Россию самостоятельно, без помощи государства. Так, из Казахстана, обеспечившего в третьем квартале 34% всех переселенцев, по программе за январь-сентябрь переселилось в РФ около 7,3 тыс. чел. При этом за январь-октябрь в Россию из Казахстана, по данным Росстата, приехали 43,1 тыс., а чистый миграционный приток (с учётом выехавших в обратном направлении) составил 33,3 тыс. чел. То есть благодаря программе в РФ прибыло всего около 1/5 соотечественников, остальные же предпочли перебираться на родину самостоятельно. Такая же ситуация складывается и с другими странам СНГ. С Украины в Россию за 10 месяцев переехали 45,1 тыс. чел. (чистый приток - 30,4 тыс.), а в рамках госпрограммы - менее 1 тыс. чел., из Узбекистана, соответственно, 96,8 (54,8) тыс. и около 4,5 тыс.

Главные проблемы переселенцев - жилье и работа. Причём первая из них гораздо важнее второй. Если с работой после получения документов особых проблем не возникает, то с жильём всеобстоит ровно наоборот. Какие-то шансы купить своежильеполучат лишь те, кто по новой версии программы поедет на Дальний Восток, да и то, вероятнее всего, приобрести его можно будет лишь в сельской местности или небольших населённых пунктах. Но на Дальнем Востоке есть другая проблема - с работой там заметно хуже, чем в других регионах России. Неслучайно большинство переселенцев в третьем квартале этого года предпочли Центральный (48%), Северо-Западный (24,9%) или Сибирский (17,7%) федеральные округа, а Дальний Восток выбрали всего 2,3% соотечественников. Без жилищных перспектив потенциальные переселенцы, имеющие в стране проживания обустроенные дома или квартиры, могут решиться на переезд с большим трудом.

Госполитику по переселению соотечественников можно сделать более эффективной, связав еес реализацией крупных инфраструктурных, индустриальных, строительных, сельскохозяйственных и других проектов, целевым образом набирая для них рабочую силу в республиках бывшего СССР. По сути, без такой связи программа переселения не имеет смысла.

Единственный путь решения жилищной проблемы - предоставление земельных участков и/или льготных кредитов, что даст людям возможность почувствовать перспективу. Такая политика будет соответствовать модели комплексного освоения территории, которая как раз нужна для Сибири и Дальнего Востока. Причём акцент необходимо сделать на русскоязычном, славянском населении, доля которого среди переселенцев сегодня составляет более половины.

Крайне слабое участие в переселении сейчас принимает Украина, которая, тем не менее, находится в лидерах по числу трудовых мигрантов в РФ. Между тем трудовой мигрант - уже наполовину переселенец. Следовательно, политика по переселению должна действовать не только вне, но и внутри страны, агитируя украинцев перевозить в Россию семьи и становиться полноправными гражданами РФ. Лишь тогда программа станет не просто способом восполнения убыли населения, а действенным инструментом социально-экономического развития и сохранения традиционного этнокультурного облика России.

газета "Золотой Рог", Владивосток.