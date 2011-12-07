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Сурков выступил за создание в России "партии раздраженных городских сообществ"
Первый заместитель главы администрации президента РФ Владислав Сурков выступил за создание в России массовой либеральной партии - или, как он выразился, "партии раздраженных городских сообществ".
Об этом Сурков заявил в ходе беседы с писателем Сергеем Минаевым. Текст разговора опубликован в блоге Минаева на LiveJournal.
Именно такой партии, считает Сурков, не хватает в российской политической системе. "Они [раздраженные городские сообщества - "Лента.Ру" на сегодня тоже, конечно, включены в систему, сами того иногда не сознавая, - заявил чиновник. - А именно, через оппозиционные СМИ, принадлежащие, как ни странно, государству или аффилированным с ним структурам". Однако, по мнению Владислава Суркова, им также нужно дать парламентское представительство.
По мнению Суркова, период оздоровления политической системы закончен, и теперь нужно менять методы. "Действовать в 2011 году так же, как в 2001, неправильно, - уверен Владислав Сурков. - Это как если бы больного лечили, лечили успешно, он поправился, а его все продолжают лечить. Хватит уже лечить". Этот тезис относится и к идее "вертикали власти", которая, по словам чиновника "стремится стать еще вертикальнее, еще уже, проще, примитивнее".
В целом сформировавшуюся в России политическую систему Владислав Сурков охарактеризовал как "прозрачную и адекватную". По его мнению, демократические институты в стране работают, поэтому результаты, полученные на выборах в Госдуму "Единой Россией", являются адекватными и закономерными.
Сообщения о нарушениях и фальсификациях в ходе выборов Сурков счел преувеличенными: "Нарушения, конечно, имеются, но отнюдь не в "промышленных" масштабах. А вопят так, будто это повальное явление. Это говорит о правовом нигилизме или неграмотности".
В подтверждение своих слов чиновник заявил, что, поскольку результаты выборов практически полностью совпадают с прогнозами социологических опросов, то крупные фальсификации невозможны. "Давайте по свежим следам посмотрим. Прогнозы социологов для "ЕР" колебались в интервале 46 - 53 процентов. Итог - 50 процентов, ровно посередине, - заявил Сурков. - Все верно, все сходится! Наша политическая система прозрачна и адекватна. Так что всем вопящим отвечаю: хватит вопить. Надоели".
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