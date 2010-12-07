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В Хабаровске прошла Межрегиональная конференция региональных отделений «ЕР»
Конференция одобрила ряд партийных проектов, которые будут осуществляться в регионе под эгидой партии, но отвечать за них почему-то будут главы субъектов федерации. Накануне полпред президента в округе Виктор ИШАЕВ высказался в том духе, что «с появлением того или иного проекта главы регионов должны брать на себя ответственность по реализации этих проектов».
Понятно, что главы - преимущественно члены «Единой России» и, конечно, партийная дисциплина ко многому обязывает. Но есть сомнения, что делать крайними за инициативу политиков глав администраций корректно.
Например, во Владивостоке исполнение партийного проекта по ремонту дорог не понравилось самим его инициаторам. «Дороги мы не принимаем, потому что не увидели то качество, по которому мы должны их принять. Не сделаны ливневки, не везде сделаны тротуары и бордюры», - считает депутат Думы Владивостока Леонид ПРЕМИНГЕР. Иными словами, партия власти не побеспокоилась, чтобы деньги на их проект пришли вовремя, а они были перечислены во Владивосток только в сентябре. Партийцы не контролировали ход работ - начальник управления содержания жилищного фонда и городских территорий Александр КОРШЕНКО отметил, что «в ходе ремонтных работ уже были расторгнуты договоры с подрядчиками, которые некачественно выполняли работы». «Единая Россия» же, посчитав свою миссию выполненной на стадии одобрения идеи самого проекта, лишь на финише заявила: «Все не так».
Виктор Ишаев знает такой грех за партией. «Не все понимают, что проект нужно не просто предложить, но и приложить усилия для его реализации. У нас, к сожалению, есть негативные примеры по реализации партийного проекта «Чистая вода» в Хабаровске. Ежегодно его стоимость увеличивается в разы, но горожане так и не получают чистую воду», - подчеркнул он.
Вот то же самое происходит и в краевом центре Приморья с дорогами. «Подрядчики будут устранять все наши замечания, и только после этого работы будут приняты и оплачены,- подчеркнул глава города Игорь ПУШКАРЁВ. - В этом году мы провели значительный объем работ, но впереди - не менее крупные задачи, поскольку проблема дорог - одна из самых сложных в краевом центре. Поэтому с наступлением нового сезона масштабный ремонт продолжится».
На конференции был представлен проект по развитию Дальнего Востока «Развитие лесоперерабатывающей отрасли в Дальневосточном федеральном округе». Приморский край презентовал проекты «Новый облик Приморья» и «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Камчадалы - «Повышение качества жизни на Камчатке». Также были представлены проекты «Развитие топливно-энергетического комплекса Сахалина» и «Развитие металлургического комплекса в Приамурье».
Главное помнить: инициатива, пусть даже подкрепленная деньгами, что немаловажно, наказуема ответственностью. Продекларировать мало, сделать хорошо гораздо сложнее.
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