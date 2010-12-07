Глобализация захватила Дальний Восток

Положение Тихоокеанского региона в эпоху глобализации обсудили ведущие специалисты на международной научно-практической конференции, которая состоялась в стенах ВГУЭС.

- Исходя из понимания того факта, что судьба государства российского как глобального игрока в возрастающей степени будет определяться местом азиатской части России в новом глобальном экономическом порядке, руководство страны предприняло беспрецедентные меры для интенсивного экономического и социального развития Сибири и Дальнего Востока, - отметил в своем выступлении председатель Законодательного собрания края Виктор ГОРЧАКОВ. - Перспективы долгосрочного развития Приморья непосредственно связаны с характером позиционирования региона в процессе интеграции России в АТР.

Действительно, на территории Приморья реализуется 69 приоритетных инвестиционных проектов. Их общая стоимость - более 60 млрд долларов США. В 2009 году объем инвестиций за счет реализации стратегических инвестиционных проектов составил 4,4 млрд долларов, иностранных инвестиций накоплено более 1,5 млрд долларов. Это в 1,6 раза превышает объемы инвестиций 2008 года. А в 2010 году этот показатель должен вырасти еще в 1,6 раза по сравнению с достигнутым в 2009 году.

- Реализация проектов послужит катализатором инвестиционных вложений на территории Приморского края. Все это будет способствовать развитию инвестиционного, производственного и торгового международного сотрудничества, - отметил Виктор Горчаков. - Руководство страны сегодня подчеркивает необходимость развития международного регионального сотрудничества на уровне субъектов Российской Федерации, а в применении к Дальнему Востоку ставит задачу полноценной экономической интеграции в АТР.

Среди дальневосточных территорий наилучшие перспективы имеют Приморский и Хабаровский края, отметили специалисты.

- Анализируя запланированные результаты реализации стратегий по семи регионам Дальневосточного федерального округа, можно отметить сохранение позитивных темпов после завершения проектов подготовки Владивостока к проведению саммита АТЭС в 2012 году. Отметим, что на пике указанной активности в 2013 году окажутся два региона: Приморский и Хабаровский край, - заявила кандидат экономических наук, зав. кафедрой Государственного и муниципального управления Института права и управления ВГУЭС Марина КУЗЬМЕНКО. - Однако и по другим регионам ДВФО количество реализованных инвестиционных проектов фирм увеличится в 2013 году на 17-20% в сравнении с 2012 годом.

Достаточно интенсивное в последние годы развитие дальневосточных территорий позволяет специалистам надеяться, что российский Дальний Восток успешно интегрируется в Азиатско-Тихоокеанский регион, что будет способствовать активному включению России в процесс глобализации.