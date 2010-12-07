Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Глобализация захватила Дальний Восток
Положение Тихоокеанского региона в эпоху глобализации обсудили ведущие специалисты на международной научно-практической конференции, которая состоялась в стенах ВГУЭС.
- Исходя из понимания того факта, что судьба государства российского как глобального игрока в возрастающей степени будет определяться местом азиатской части России в новом глобальном экономическом порядке, руководство страны предприняло беспрецедентные меры для интенсивного экономического и социального развития Сибири и Дальнего Востока, - отметил в своем выступлении председатель Законодательного собрания края Виктор ГОРЧАКОВ. - Перспективы долгосрочного развития Приморья непосредственно связаны с характером позиционирования региона в процессе интеграции России в АТР.
Действительно, на территории Приморья реализуется 69 приоритетных инвестиционных проектов. Их общая стоимость - более 60 млрд долларов США. В 2009 году объем инвестиций за счет реализации стратегических инвестиционных проектов составил 4,4 млрд долларов, иностранных инвестиций накоплено более 1,5 млрд долларов. Это в 1,6 раза превышает объемы инвестиций 2008 года. А в 2010 году этот показатель должен вырасти еще в 1,6 раза по сравнению с достигнутым в 2009 году.
- Реализация проектов послужит катализатором инвестиционных вложений на территории Приморского края. Все это будет способствовать развитию инвестиционного, производственного и торгового международного сотрудничества, - отметил Виктор Горчаков. - Руководство страны сегодня подчеркивает необходимость развития международного регионального сотрудничества на уровне субъектов Российской Федерации, а в применении к Дальнему Востоку ставит задачу полноценной экономической интеграции в АТР.
Среди дальневосточных территорий наилучшие перспективы имеют Приморский и Хабаровский края, отметили специалисты.
- Анализируя запланированные результаты реализации стратегий по семи регионам Дальневосточного федерального округа, можно отметить сохранение позитивных темпов после завершения проектов подготовки Владивостока к проведению саммита АТЭС в 2012 году. Отметим, что на пике указанной активности в 2013 году окажутся два региона: Приморский и Хабаровский край, - заявила кандидат экономических наук, зав. кафедрой Государственного и муниципального управления Института права и управления ВГУЭС Марина КУЗЬМЕНКО. - Однако и по другим регионам ДВФО количество реализованных инвестиционных проектов фирм увеличится в 2013 году на 17-20% в сравнении с 2012 годом.
Достаточно интенсивное в последние годы развитие дальневосточных территорий позволяет специалистам надеяться, что российский Дальний Восток успешно интегрируется в Азиатско-Тихоокеанский регион, что будет способствовать активному включению России в процесс глобализации.
Новости тематики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
Новости раздела
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- На выборах губернатора в Хабаровском крае, похоже, все будет еще веселее, чем в Приморье
- Андрей Тарасенко лидирует на выборах Губернатора Приморского края
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов