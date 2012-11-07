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Путин приказал губернаторам выйти из Твиттера
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября, ZRPRESS. Беззаботное сетевое общение станет недоступно для крупных чиновников.
Администрация президента РФ порекомендовала губернаторам использовать микроблоги Twitter как официальный ресурс, а не для свободного и необязательного общения. В противном случае, крупным чиновникам будет запрещено общение в социальных сетях.
Сервисом Twitter пользуется значительное число министров и губернаторов, причем некоторые из них пользуются микросообщениями весьма часто: кировский глава Никита Белых сделал уже более 24 тысяч твитов, ивановский Михаил Мень – более 11 тысяч, а глава Петербурга Георгий Полтавченко – около 5 тысяч. С первых месяцев после того, как с подачи прежнего президента Медведева губернаторы стали обзаводиться микроблогами, практика открытого сетевого общения чиновников стала источником скандалов и анекдотов. То тверской губернатор отпишется о встрече с червяком на приеме в Кремле, то кировского главу поймают в Твиттере во время выступления главы государства.
Газета «Известия», ссылаясь на анонимные источники в администрации президента РФ, сообщила, что Кремль настоятельно рекомендует крупным чиновникам не поддаваться на кажущуюся необязательность сетевого общения. И воспринимать свои записи в микроблогах, как официальные выступления, со всей сопутствующей ответственностью и серьезностью тона. Тем самым главы регионов и другие представители федеральной власти смогут избежать скандалов и обвинений в «слабоумии». Если чиновники не прислушаются к этим «рекомендациям», Путин распорядится прекратить практику использования микроблогов заметными представителями федеральной власти.
Аккаунты в Twitter имеют множество федеральных чиновников, среди них 33 губернатора. Это стало результатом копирования президентом Медведевым элементов европейской системы «электронного правительства» (e-government). Во многих странах ЕС большинство чиновников активны в сетевом общении с населением. Все документы правительства, включая еще не принятые, и результаты предварительного их обсуждения, находятся в открытом доступе в Сети. Предыдущего президента увлекла возможность создать видимость общественного контроля над деятельностью органов исполнительной власти: популистский прием с общением «живых» крупных чиновников с населением должен был укрепить у населения представление о легитимности действующей власти. Однако идея президента стала источником скандалов и анекдотов – буквально с первых же месяцев.
Часть чиновников, которых обязали завести блоги, отнеслись к этому способу публичной деятельности излишне восторженно (по мнению Кремля). Кто-то посчитал свой твиттер-аккаунт или блог в ЖЖ исключительно приватным пространством, в котором автор мог бы выступать «без галстука». Некоторые ослабили галстук слишком сильно или оделись слишком фривольно, за что сразу получили по рукам в Кремле.
Одним из первых «поставили в угол» тверского губернатора Дмитрия Зеленина, который выложил в своим твиттере отчет о встрече с земляным червяком в Кремле. Зеленин выложил фотографию тарелки с червяком, которого он обнаружил во время дипломатического приема в Кремле, посвященного визиту президента Германии. Вскоре после этого помощник президента Сергей Приходько предложил уволить Зеленина «за слабоумие». Губернатор действительно покинул свой пост.
Кировскому губернатору Никите Белых достался выговор от инициатора твиттеризации чиновников. В августе 2010 года президент Медведев и его помощник Александр Дворкович поймали и отчитали Белых за то, что тот непочтительно общался в микроблогах во время выступления главы государства.
Еще одной жертвой твиттеризации губернаторов пал глава Кубани Александр Ткачев. В ответ на вопрос кубанского врача Юрия Будильникова «как жить на 15 тысяч рублей», губернатор ответил: «Как мужик мужику. Не нравится тебе работа – не ной, а иди и ищи более высокооплачиваемую... Чтобы ее найти, нужно желание, квалификация, опыт и ум». Это оказался более тонкий повод, чем предыдущие два анекдота. Здесь скандал был вызван умелыми пиар-манипуляциями оппонентов и необдуманностью в целом адекватного высказывания самого политика. Губернатор увлекся (видимо, без присмотра со стороны своей пресс-службы) возможностью прямого и личного обращения, за что получил негативный политический результат. Сторонники социалистических идей тут же обрушились на губернатора, высказавшегося с «правой» позиции и создали ему весьма негативную репутацию. Как в глазах населения, так и для Кремля – самим фактом скандала.
Самым эпичным из неосторожных высказываний губернаторов, стала недавняя реплика петербургского губернатора Георгия Полтавченко, который сообщил о том, что тысячи петербуржцев встречали кортеж, где ехали Полтавченко с Медведевым «неприличными жестами». Правда, губернатор оговорился, что он уже привык наблюдать такое отношения к проезду собственного кортежа. На что телеведущий Сергей Доренко в своем видеоблоге заметил, что Полтавченко, привыкший к ненависти «подопечных» ему горожан, попытался неизобретательно «перевести стрелки» на премьер-министра: якобы «неприличные жесты» предназначались вовсе не губернатору. В Кремле и Белом доме также обратили внимание на странные несоответствия в речи Полтавченко.
После двух лет игры в «электронное правительство», когда главный его инициатор – Медведев – вернул пост главы РФ Путину, в Кремле суммировали все подобные истории с печальными для имиджа госдеятелей последствиями и решили принять меры. В администрации президента пообещали свернуть «игру в твиттер», если видные представители власти не научатся грамотному с точки зрения PR обращению с этим инструментом.
Первым под козырек взял глава Калужской области Анатолий Артамонов: «Пользовался Twitter, была такая слабость. Но, знаете, наверное, наша культура общения не только электронных СМИ и соцсетей, а и вообще между собой, она как-то стала у нас немножко без намека на уважение друг друга. Раньше, в 1970-е годы было уважение людей друг к другу сильнее! Люди моего поколения это помнят. В других странах это уважение заметно, у нас, к сожалению, нет», пишет ИА "Новый Регион".
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