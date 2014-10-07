Дальний Восток будут развивать очагами

Законопроект о территориях опережающего развития, дающий исключительные налоговые льготы бизнесу на Дальнем Востоке, получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности и в четверг может быть утвержден на заседании правительства. Вместе с освобождением от уплаты федеральных налогов предприниматели окажутся встроены в жесткую вертикаль власти, создаваемую Минвостокразвития. Об этом сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на РБК.

Законопроект Минвостокразвития «О территориях опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и на отдельных территориях РФ» и сопутствующие законопроекты, меняющие Налоговый Кодекс и ряд других законов, вводит новое понятие только для Дальнего Востока - ТОСЭР (ранее в правительстве использовалась абравиатура ТОР). Еще летом предполагалось, что такие территории будут создаваться на всей территории России вместе особыми экономическими зонами. На этом настаивали и премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ, и министр экономического развития Алексей УЛЮКАЕВ. Поручение разработать законопроект исключительно для Дальнего Востока дал президент Владимир Путин 12 сентября во время своей поездки в этот регион. Такого решения Минвостокразвития добивался изначально, остальные правительственные ведомства не смогли его оспорить. В сентябре президент установил правительству жесткий срок внести законопроект в Госдуму уже 15 октября.

Вариант, одобренный в понедельник правительственной комиссией, гарантирует резидентам территорий опережающего развития существенные налоговые льготы, которые не применяются на остальной территории России. Нулевая ставка предусмотрена по налогу на прибыль в части, зачисляемой в федеральный бюджет, сроком на 10 лет. Региональную часть налога разрешается устанавливать на уровне не выше 5%. Как следует из пояснительной записки к законопроектам, с которой удалось ознакомиться РБК, такая мера должна «не привести к снижению налогооблагаемой базы в субъекта Дальнего Востока». Другая льгота за счет федерального бюджета - сокращения страховых взносов до 7,6% от фонда оплаты труда (ставка для всей страны 30%). Выпадающие доходы внебюджетных фондов предлагается компенсировать из федерального бюджета. Также дальневосточный бизнес не будет платить региональные имущественный и земельный налоги.

Управлять ТОСЭР будет управляющая компания, контролируемая Минвостокразвития. Министерство и управляющая компания сможет оказывать влияние не только на резидентов территорий, но и на муниципальные образования, которые попадут в зону ТОСЭР. Управляющая компания будет следить и за размещением в ТОСЭР других подразделений федеральных органов исполнительной власти. Излишнее административное дублирование их функций предложено ограничить в тексе закона в виде «совместных проверок», которые не могут продолжаться более 15 дней.

В Минфине и Минэкономразвития не стали официально комментировать последствия экстерриториальности законопроекта. В Минвостокразвития РБК сообщили, что текст одобрен комиссией в редакции министерства. «Мы внесли ряд корректировок, по большей части технических, теперь замечания, поступившие от федеральных ведомств при согласовании, устранены», - пояснил представитель министерства. В документах Минвостокразвития отмечается, что «не представляется возможным» дать оценку влияния законопроекта на федеральный бюджет, «принимая во внимание общий институциональный характер документа». Но при этом отмечается, что каждый бюджетный рубль, вложенный в ТОСЭР, привлечет 19 рублей частных инвестиций. Источник в Минэкономразвития говорит, что эти расчеты могут подтвердить лишь паспорта проектов, которые в Минэкономразвития не представлены.

Бизнес-сообществу законопроект скорее понравился. Управляющий директор по корпоративным отношениям РСПП Александр ВАРВАРИН надеется, что при подготовке законопроекта ко второму чтению в Госдуме будет найдено оптимальное решение некоторых проблем. Так, по его словам, законопроект, хотя и создает ряд потенциально эффективных стимулов для ведения предпринимательской деятельности на территории ТОСЭР, но ведет к не всегда оправданному перераспределению полномочий между органами власти разных уровней. Это создает дополнительные риски для компаний и граждан в сфере земельных отношений.

Он также против резкого расширения полномочий Минвостокразвития и в части градостроительной деятельности. "Не ясна причина, по которой этому органу передается функция согласования схем территориального планирования субъекта Федерации, в котором создается или функционирует ТОСЭР", - рассуждает Варварин. По его словам, еще больше вопросов возникает в связи с тем, что у Минвостокразвития появляются полномочия резервировать земли и изымать участки для федеральных нужд, в том числе в связи с созданием инфраструктуры ТОСЭР.

После одобрения законопроекта правительством Минвостокразвития намерено начать разработку документации «создания сети ТОСЭР» и "информационного обеспечения привлечения частных инвестиций". Как следует из пояснительной записки министерства к предложениям по пересмотру госпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока до 2018 года, опубликованной ведомством 3 октября на regulation.gov.ru, на эти цели предлагается потратить 238,7 млн руб. в 2014 году и 198,2 млн руб. в 2015 году. Средства возьмут за счет досрочного прекращения действия ФЦП «Развитие источников нетрадиционной энергетики на Курильских островах».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.