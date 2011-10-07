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Имя Президента РФ россияне узнают не позднее 15 марта
Не позднее 15 марта ЦИК России планирует подписать протоколы о результатах голосования, пишет РИА Новости.
Согласно календарному плану, принятому в пятницу за основу, не ранее 17 февраля 2012 года участковые избирательные комиссии по решению ЦИК РФ и избирательных комиссий субъектов должны провести досрочное голосование на участках, образованных на судах, которые в День выборов будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных местах, за пределами территории РФ.
Согласно принятому за основу документу, с 4 февраля до 00.00 по местному времени 3 марта 2012 года будет проходить предвыборная агитация на телеканалах и в периодических печатных изданиях.
С 28 февраля по 4 марта 2012 года вступает в силу запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов.
Не ранее 14 декабря 2011 года и не позднее 18 января 2012 года кандидаты или уполномоченные представители политических партий, выдвинувших кандидатов на пост главы государства, должны предоставить в ЦИК РФ документы для регистрации кандидатов. Само выдвижение кандидатов начинается после официального опубликования решения о назначении выборов президента РФ.
По словам секретаря Центризбиркома Николая Конкина, решение о назначении выборов главы государства Совет Федерации должен принять с 24 ноября по 4 декабря 2011 года.
Конкин также отметил, что выборы, по закону, назначаются на второе воскресенье марта. "Но так как в 2012 году переносится выходной день с воскресенья 11 марта на пятницу 9 марта, то выборы президента РФ должны быть проведены 4 марта 2012 года", - сказал Конкин.
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