Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме

В рамках ВЭФ-2018 запланирована презентация высокотехнологичной российской экспортной продукции, товаров легкой промышленности и агропромышленного комплекса, медицинских услуг и экспортных франшиз для компаний – потенциальных покупателей из КНР, Японии, Республики Корея, Монголии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Отдельная сессия в рамках Форума будет посвящена развитию трансграничной торговли со странами АТР. Участники дискуссии обсудят комплексные меры и перспективы государственной поддержки, направленные на повышение конкурентоспособности российских товаров за рубежом. Особое место займет обсуждение электронной трансграничной торговли между Россией и Китаем. Эксперты оценят развитие рынка электронной коммерции в ближайшей перспективе, а также возможность реализации инфраструктурных проектов, которые позволят повысить уровень сервиса для потребителей обеих стран.

В рамках Форума также состоится обсуждение перспектив развития экспорта российских продуктов питания, будут представлены успешные кейсы по продвижению пищевой продукции из России на рынки АТР.

Газета "Золотой Рог", Владивосток