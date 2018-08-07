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За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока

07 Августа 2018, 11:00 | Дальний Восток

Увеличение доходов бюджета Владивостокского городского округа по налогам отмечено за 7 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - рост составил 312 млн. рублей.

Напомним, ключевую задачу повышения доходов в бюджет поставил перед специалистами администрации Владивостока глава города Виталий Веркеенко, отметив, что это важнейший вопрос, поскольку именно от бюджетных поступлений зависит реализация всех наших городских программ.

Всего налоговых доходов поступило 4 млрд.184  млн.рублей. Темп роста составил  108,1 %. Об этом сообщила заместитель главы администрации города Владивостока Наталья Зубова.

Наибольший рост произошел по налогу на доходы физических лиц, который составил  119,6 % по сравнениюс аналогичным периодом прошлого года, что  говорит о положительной динамике роста заработной платы и увеличении доходов населения города. Средняя заработная плата на 1 июня 2018 года по Владивостоку составила  54 802 рубля, темп роста – 112,1 %. Наиболее высокий рост заработной платы произошел в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля – темп роста 109,7 %, транспортировка и хранение –113 %,госуправление и обеспечение военной безопасности – 107,6 %, образование– 111,7 %, здравоохранение–125,2 %.

Кроме того, отмечен рост доходов по патентной системе налогообложения на 6,0 млн.рублей, темп роста составил 129,7%. Сложившийся уровень поступлений связан с увеличением количества налогоплательщиков и ростом количества выданных патентов. Это говорит о том, что патентная система налогообложения является привлекательной для налогоплательщиков и достаточно востребована. Таким образом, в городе Владивостоке созданы условия для развития малого и среднего бизнеса.

За счет полученных дополнительных доходов были увеличены бюджетные ассигнования: на  увеличение  уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда; на проведение мероприятий в рамках исполнительных производств по ремонту дорог и дорожной инфраструктуры и капитальному ремонту жилищного фонда; на предоставление субсидии на возмещение части затрат теплоснабжающим организациям в связи с производством и передачей тепловой энергии на территории Владивостокского городского округа, с целью недопущения срыва отопительного сезона.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

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Теги: доход  бюджет  Веркеенко  налоги  владивосток 



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