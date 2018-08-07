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Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта открывает новые представительства за рубежом – японские бизнесмены теперь могут обратиться за помощью к представителю Агентства в Токио.
Предполагается, что до конца этого года представитель Агентства начнет работать в Мумбаи (Индия), а также в Шанхае (в Китае же уже работают два представительства – в Пекине и в Харбине).
«Основной задачей всех представительств является привлечение новых инвесторов на Дальний Восток России». – заявил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.
Он также отметил, что планируется открытие офиса Агентства в одной из европейских стран.
Сегодня на Дальнем Востоке сформированы комфортные условия для реализации бизнес проектов, для упрощения процедур инвестирования приняты 30 законов. Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о создании специальных административных районов (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. Кроме того, глава государства подписал закон о дедушкиной оговорке и продлении льгот для инвесторов, реализующих свои проекты в Дальневосточном федеральном округе.
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