Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом

Предполагается, что до конца этого года представитель Агентства начнет работать в Мумбаи (Индия), а также в Шанхае (в Китае же уже работают два представительства – в Пекине и в Харбине).



«Основной задачей всех представительств является привлечение новых инвесторов на Дальний Восток России». – заявил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

Он также отметил, что планируется открытие офиса Агентства в одной из европейских стран.



Сегодня на Дальнем Востоке сформированы комфортные условия для реализации бизнес проектов, для упрощения процедур инвестирования приняты 30 законов. Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о создании специальных административных районов (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. Кроме того, глава государства подписал закон о дедушкиной оговорке и продлении льгот для инвесторов, реализующих свои проекты в Дальневосточном федеральном округе.

Газета "Золотой Рог", Владивосток