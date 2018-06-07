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Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме

07 Июня 2018, 17:54 | Дальний Восток

В Москве состоялась рабочая встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с председателем правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимиром Груздевым и председателем правления, директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым. В ней также приняли участие исполнительный директор – руководитель аппарата АЮР Станислав Александров и партнер «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры» Антон Александров.

На встрече обсуждались итоги прошедшего Петербургского международного экономического форума и результаты сессии АЮР «Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса», которая вызвала большой интерес гостей Форума. Участники встречи признали успех сессии и актуальность ее повестки. В связи с этим было принято решение организовать сессию, посвященную российской юрисдикции, на IV Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября.

«Учитывая, что одной из задач ВЭФ является укрепление связей российского и международного инвестиционного сообщества, бизнеса и власти, чрезвычайно важно продолжить обсуждение конкурентных преимуществ и возможных направлений развития современной российской юрисдикции», – подчеркнул Владимир Груздев.

Кроме того, на совещании обсуждались совместные планы в рамках заключенных на ПМЭФ трехсторонних соглашений между Фондом Росконгресс, АЮР и 20 российскими регионами, а также коллегией адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры». Соглашениями предусмотрено, что стороны будут совместно выступать организаторами и участниками мероприятий, проводить тематические форумы, конференции и семинары. Ассоциация юристов России, в свою очередь, будет способствовать развитию проектов в сфере правового просвещения граждан, оказания бесплатной юридической помощи населению, совершенствованию законодательства.

«Опыт Ассоциации юристов, отлаженная работа отделений почти в каждом регионе страны, а главное – наличие юристов высочайшей квалификации позволяют нам с уверенностью взяться за те задачи, которые предусмотрены соглашениями», – резюмировал председатель правления АЮР.

 

Справочная информация

Фонд Росконгресс – социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

 

www.roscongress.org

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: юрист  вэф  владивосток 



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