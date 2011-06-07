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Дальневосточные таможенники перевыполнили план

07 Июня 2011, 15:59 | Дальний Восток

План месяца по сбору таможенных платежей Дальневосточное таможенное управление выполнило на 104%, в доход федерального бюджета перечислено 14 млрд 863 млн. рублей.

Половину из этой суммы - 7 млрд 302 млн рублей собрала и перечислила в государственную казну Владивостокская таможня, вклад Находкинской таможни в пополнение федерального бюджета - 2 млрд 986 млн рублей, на третьем месте по сборам таможенных платежей – Уссурийская таможня - 1 млрд 146 млн рублей.

Всего за 5 месяцев 2011 года таможни Дальневосточного региона пополнили государственную казну на 72 млрд 187 млн руб. За аналогичный период 2010 года сумма таможенных платежей составила 64 млрд 417 млн рублей, сообщает Отделение по связям с общественностью ДВТУ.

Автор: Отделение по связям с общественностью ДВТУ
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