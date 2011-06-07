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Владивостокская таможня прошла антикоррупционный тест

07 Июня 2011, 22:35 | Дальний Восток

Во Владивостокской таможне прошло тестирование, которое определило уровень знаний нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, формирования антикоррупционного сознания и умения противостоять попыткам склонения к коррупционным правонарушениям.

Тестированию предшествовало изучение законодательства о противодействии коррупции на семинарах начальников структурных подразделений и таможенных постов, а также в рамках профессиональной учебы на рабочих местах. Углубленное обучение по программе «Государственная политика в сфере противодействия коррупции» прошли 18 представителей различных структурных подразделений Владивостокской таможни. Двухнедельные курсы, на которых обучались таможенники, были проведены на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и организованы в рамках президентской программы.

Как показало тестирование, таможенники имеют четкое представление об алгоритме поведения при возникновении конфликта интересов, при обращении к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, ответственности за совершение коррупционных деяний и иных аспектах антикоррупционного законодательства, отраженных в Уголовном и Гражданском кодексах Российской Федерации, федеральных законах «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции» и др.

На вопросы тестовых заданий ответило свыше 95% представителей таможни, включая руководящий состав, сообщает пресс-секретарь Владивостокской таможни Виктория Шамаева.

Как подчеркнул начальник таможни Виктор Холичев, прошедшее антикоррупционное тестирование – одно из звеньев борьбы с этим общественным злом, которая осуществляется в рамках Плана противодействия коррупции во Владивостокской таможне на 2010- 2012 годы.

Автор: Отделение по связям с общественностью ДВТУ
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