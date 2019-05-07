"Горожане - это наши работодатели"

Интервью с дальневосточным мэром, о подходах в работе которого уже насколько месяцев говорит вся страна

За несколько месяцев пребывания у власти Сардана АВКСЕНТЬЕВА стала национальным героем. К ней прочно прикрепился интернет-мем «мэр здорового человека», и в интернете уже обсуждают возможность ее клонирования.

Напомним, что мэр Якутска пересадила чиновников городской администрации на УАЗы, распродав парк престижных внедорожников. Отменила ряд непрозрачных городских тендеров. И даже отказалась от закрытого показа в столице Якутии меховых изделий московского модельера на восемьсот тысяч рублей. Вместо новогоднего корпоратива отправила чиновников проводить благотворительные акции в социальных учреждениях, а сэкономленные средства отправила на первостепенные нужды города, и похоже, только входит в этой деятельности во вкус.

- Сардана Владимировна, мэр такого города, как Якутск, прежде всего должен быть политиком или хозяйственником?

- Этот вопрос мне достаточно часто задают. Город - это, прежде всего, его хозяйство, жизнеобеспечивающая инфраструктура и люди. Поэтому глава города должен быть рачительным, грамотным хозяйственником и понимающим, внимательным руководителем для нескольких сотен тысяч человек. Это не про политику, как я понимаю.

- Урезание представительских расходов и привилегий для чиновников, а также акцент на социальную поддержку жителей воспринимается многими как пример того, как должен работать «мэр здорового города». Вы ощущаете, что проводимая вами политика выбивается из общего тренда?

- Я не стремлюсь задавать новые тренды или образцы для подражания. Да, мы формулируем и воплощаем в жизнь некие новые правила игры для наших муниципальных руководителей. Например, мы видим, что расходы на балетную постановку в республиканском театре за счет бюджета города на 1,5 млн рублей менее важны, чем укрепление материальной базы библиотек или детской школы искусств. Я вызываю руководителя, мы с ним это обсуждаем, он соглашается, отменяем торги, направляем деньги на библиотеки. Аналогична цепочка действий и по другим случаям.

Смотрите, доходная часть бюджета Якутска формируется главным образом за счет НДФЛ, а также налогов от малого и среднего бизнеса, поскольку крупных градообразующих предприятий в городе нет. То есть горожане - это наши работодатели. Поэтому мы снижаем расходы на командировки из разряда «по обмену опытом» или на представительские расходы и выставляем на торги дорогие внедорожники. Это не популизм, это необходимость в существующих бюджетных реалиях.

- Продвигая свою линию, сталкиваетесь ли с сопротивлением несогласных?

- Якутску повезло, поскольку новый руководитель республики - Айсен НИКОЛАЕВ - до меня шесть лет проработал мэром столицы и полностью погружен в городские проблемы. По всем стратегическим вопросам развития мы с ним общаемся. Поддержка со стороны Айсена Сергеевича нашим инициативам есть.

Что касается внутренней системы муниципального управления, то для меня принципиальны профессионализм и ответственность руководителей. Любой из специалистов мэрии может высказать свое мнение по конкретной проблеме, отличное от моего. Если оно будет аргументировано и окажется более эффективным, оно будет принято. Один из моих учителей по жизни, Георгий ЯКОВЛЕВ - как-то сказал мне: «Сардана, если ты окажешься в кругу своих подчиненных, коллег, которые во всем с тобой соглашаются, - ты в болоте». Опора есть только там, где есть сопротивление.

- На какие принципы вы опираетесь в своей работе?

- Как я сказала выше, на профессионализм и ответственность. Плюс принцип наибольшей общественной пользы, когда речь идет о принятии непростых решений по комплексным проблемам, затрагивающим интересы разных групп населения. Так было при снижении стоимости проезда в автобусе с 30 до 28 рублей в октябре прошлого года. С одной стороны, мы видим запрос горожан, недовольных резким повышением прошлым летом тарифа сразу на пять рублей. С другой - есть интересы малого бизнеса, который мы тоже не имеем права «кошмарить». Садимся за стол переговоров с перевозчиками, находим консенсус. В частности, договорились развивать безналичную форму оплаты в городском транспорте, а также расширить поддержку предпринимателей-перевозчиков через Фонд развития города Якутска, осуществляя микрокредитование обновления автобусного парка и субсидирование ставки по лизингу.

Кроме этого, мы приняли решение о снижении с 1 апреля оплаты проезда на пригородных автобусах городского округа через введение единого тарифа. Он составит 60 руб. за наличный расчет, или 51 по «безналу» - снижение по отдельным направлениям составит до 45 рублей. Компенсировать выпадающие доходы муниципальному перевозчику будем из бюджета города.

- На ваш взгляд, проблемы Якутска типичны для остальных регионов Дальнего Востока и России?

- Мы можем выделить общие проблемы для страны и для макрорегиона, а также уникальные, свойственные только нашему городу и республике.

К примеру, с 1 января по всей стране повысили НДС до 20%. При этом в Якутии рост цен на товары и услуги прогнозируется более сильным за счет более длинной цепочки доставки товаров, накладных расходов, издержек на энергоресурсы и т.д.

Общая для всех субъектов ДФО проблема - высокие транспортные тарифы. Не лишним будет напоминать о стоимости авиабилетов, тем более на внутрирегиональных рейсах, где нет конкуренции и устаревший авиапарк. Конечно, на федеральном уровне действуют полезные программы субсидирования авиаперевозок для льготных категорий граждан, на это выделяются миллиарды рублей, но проблемы в корне это не решает. Значительная часть населения по-прежнему не может себе позволить выехать летом на отдых на море, тем более семьями. Речь идет о многих десятках и даже сотнях тысяч рублей только на перелет.

Для большинства регионов округа характерна проблема ветхого и аварийного жилья. Аварийными в Якутске признано около 350 многоквартирных деревянных домов, при этом их потенциальное число - не менее тысячи.

- Какие факторы, на ваш взгляд, тормозят развитие Дальнего Востока? Входит ли в их число коррупция?

- Не могу говорить об уровне коррупции на всем Дальнем Востоке, но в Якутске, в окружной администрации, мы активно боремся с этим злом. Во-первых, исключаем условия, при которых она может возникать, создавая и масштабируя прозрачное электронное взаимодействие между властью и бизнесом, властью и горожанами. Самые коррупциогенные сферы, как принято считать, - это земельная и жилищно-коммунальная. Через месяц после моего избрания мы опубликовали на официальном сайте полные списки предоставленных земельных участков и расширили функционал Геоинформационного портала, на котором пользователи могут получить всю информацию о земельных участках и объектах на территории города.

Мы провели силами контрольно-ревизионного управления проверку в управе округа после нашумевшей истории с двумя пьяными дворниками вместо положенных 15-ти. Выявили целый букет системных нарушений финансовой отчетности. Глава управы уволен. То есть, руководителям округов мною послан четкий сигнал - такой «малины» больше не будет. Во-вторых, ужесточаем контроль за муниципальными закупками на предмет аффилированности или техзаданий под конкретного подрядчика.

- Каким вы себе представляете идеальное взаимодействие бизнеса и органов власти?

- Я называю предпринимателей города «кормильцами», и это не преувеличение. Сегодня налоги от малого бизнеса формируют порядка 30% от собственных доходов местного бюджета. В Якутске ведут деятельность более 7,5 тысяч малых предприятий, работают около 18 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это люди, которые не сидят на шее государства и создают рабочие места.

При окружной администрации действует специальный Фонд развития городского округа, который выдает займы предпринимателям, в том числе фермерам. Деньги выдаются на существенно более мягких условиях, нежели у коммерческих банков, - всего под 7%. Максимальная сумма муниципального займа для предпринимателей - 3 млн рублей. Фактически, это аналог бюджетного кредита, выдаваемого юридическим лицам из республиканского бюджета. В прошлом году на эти цели было направлено более 83 млн рублей. Из них 50 млн рублей выданы в виде кредитов на покупку новых автобусов для городских маршрутов. Приобретено 17 машин, в этом году планируем продолжить работу и приобрести уже 30 новых автобусов.

Для обеспечения прозрачности процедура выдачи займов и субсидий из бюджета осуществляется путем голосования через общественный Координационный совет по предпринимательству при главе города.

Я регулярно встречаюсь с бизнес-сообществом, и всякий раз мне говорят: «Нам не нужно помогать, просто не мешайте». Основные проблемы бизнеса типичны для всех регионов - недоступность для многих коммерческих кредитов, ужесточение налогового законодательства, высокие издержки на энерго-теплоносители, длительные процедуры техприсоединения и т.д. По этим направлениям мы и ведем работу.

Якутск - самый старый город Дальнего Востока, основанный в 1632 году. Вместе с тем, средний возраст жителя Якутска - 32 года. Совсем недавно мы актуализировали стратегию развития города до 2032 года, когда столице республики исполнится 400 лет. Якутск должен стать территорией здоровья, удобной для жизни активных и ответственных горожан, открытой власти и с безопасной, комфортной городской средой; городом, в который хочется приезжать, и где интересно жить каждый день.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Вы ощущаете себя оппозиционным политиком?

- Абсолютно нет. Я не оппозиционер, а прагматик. И я всегда говорю, что Якутск - город не оппозиционный, а думающий. Здесь живут и работают активные и грамотные люди разных национальностей, разных взглядов и убеждений, люди со своим мнением, на которое, в том числе, должны опираться муниципальные власти при принятии решений.

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Андрей ГОРЮНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.