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Япония пообещала застроить Дальний Восток России заводами, портами и больницами

07 Мая 2016, 16:42 | Дальний Восток

Глава кабинета министров Японии, главного партнера Америки в Тихоокеанском регионе, проигнорировал призывы президента Барака Обамы отказаться от поездки в Россию. Таким образом, Абэ стал первым лидером "большой семерки", который решил встретиться с главой России Владимиром Путиным в двустороннем порядке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Пример оказался заразительным, и уже в скором времени Россию посетит премьер Италии Маттео Ренци. Планируется, что политик примет участие в ежегодном инвестиционном форуме, проходящем в культурной столице Санкт-Петербурге в июне.

На двусторонней встрече в Сочи Абэ и Путин обсудят несколько важных вопросов. В частности, будет поднята тема урегулирования территориального спора со времен Второй мировой войны, взаимодействие государств в решении проблемы Сирии. Кроме того, японский премьер намерен предложить план, состоящий из 8 направлений, разработанный для поддержания отечественной экономики, энергетики и промышленного развития Дальнего Востока, пишет Bloomberg.

Эксперты считают, что возвращение Японии к сотрудничеству с Россией было вполне ожидаемым. Ведь страна не может позволить себе "изолировать Москву", когда у нее самой нет союзников на близлежащих территориях. Естественно, Токио не надеется на быстрое урегулирование спора по Курилам, но он готов вкладывать в РФ, чтобы государство могло стать достойным соперником Китая.

Японии важно, что в условиях конфликта с Китаем из-за территориальных вод Россия придерживается нейтралитета. Такая позиция Москвы на руку Токио, так как поставки вооружения из РФ Пекину могли бы поменять расстановки сил во всем регионе. Если говорить об исходящей от КНДР опасности, то тут страны и вовсе являются верными союзниками. После очередных испытаний ракет дипломаты двух стран сверяли позиции для того, чтобы в случае атаки выступить единым фронтом.

На встречу Абэ и Путина возлагают большие надежды. По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, визит премьера Японии в Сочи "придаст дополнительный импульс" отношениям двух государств. Его японский коллега Фумио Кисида уверен, что конструктивные переговоры с Россией "будут способствовать решению мировых проблем". Сам Абэ накануне своего приезда заявлял, что намерен "создать новую историю" отношений Москвы и Токио.

В Кремле подтвердили, что тема Курильских островов поднималась на встрече президента РФ и премьера Японии в весьма конструктивном ключе. "Контакты будут продолжены на уровне министерств иностранных дел", - цитирует пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова РИА "Новости".

"Президент пригласил премьер-министра принять участие в Восточном экономическом форуме, который состоится 2-3 сентября во Владивостоке. Мы рассчитываем, что это предложение будет конструктивно рассмотрено", - сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Япония  Путин  АТР  Сочи  абэ  Курилы 



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Комментарии

  • ..................17:49, 07.05.2016#

    Ветер дует, собака лает, Караван идёт. . . . . Хрен ли Япам не вкладываться. . . у них кредиты для бизнеса, причём долгосрочные ( Длинные), Государство выдаёт под МИНУС 10% годовых. . . . . . . А наш, ЦБ душит всё на корню. . . .

  • Псевдоним18:25, 07.05.2016#

    Неужели Курилы отдадут?

  • Псевдоним18:58, 07.05.2016#

    а они тебе нужны?

  • 748519:01, 07.05.2016#

    Это сказал дебилоид, непонимаюший существо вопроса.

  • Второй фронт21:06, 07.05.2016#

    Спасибо вам поверженная Япония и низкий вам поклон. Хорошо хоть не оккупировали вас в 45-м.

  • Псевдоним01:07, 08.05.2016#

    Вот наверно почему Япы так рвутся на острова, , не всё так просто, , http://vestiprim. ru/2016/05/07/korabli-tof-s-predstavitelyami-rgo-na-bortu-otpravilis-izuchat-istoriyu-ostrova-matua. html --- . . . . До сих пор ни кто не знает куда делись их лаборатории, в которых разрабатывалось Бактериологическое оружие. . . И меня удивляет, почему сегодняшние власти Тупо молчат о "" подарке"" Япов Дальнему Востоку. . . . Это они заселили энцефалитными клещами весь Дальний Восток и особенно Приморский край, до войны про энцефалит ни кто и не знал, или наши яёцеголовые "" власти"" об этом не знают?? А если знают и скрывает, то почему??

  • Псевдоним11:04, 08.05.2016#

    Клещи в нашей тайге были и будут! Причём здесь Японцы!? Прочитай первоисточники о путешествии Арсеньева по Приморью!

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ09:52, 10.05.2016#

    но, они не были энцефалитными, это правда, что клещей энцефалитом заразили соседи с востока

  • Крымнаш01:07, 08.05.2016#

    Япония построить, в отличии от россии, может. Для этого нужны условия выгодные для Японии. И что же смог предложить Владимир Панамский премьеру японии?

  • Варяг Крымский12:59, 08.05.2016#

    Только скрипку за 2 лярда баксов, дешевле нет.

  • Псевдоним15:42, 08.05.2016#

    И метрополитен пусть сделают во Владивостоке, раз уж трамвай и троллейбус никто не восстанавливает.

  • бабай20:10, 09.05.2016#

    что в замен. умалчиваем, 30 лет после распада СССР из говна не можем вылезти, понятно Японцы придут и вытащат. но скорее всего думаю за острова

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ23:49, 09.05.2016#

    никто вас не вытащит. даже сами себя не вытащите.

  • Александр09:04, 13.05.2016#

    Даёшь каждому жителю по обоссаной бэушной машине взамен островов!

  • shindand198400:32, 11.09.2016#

    Меценаты? Не думаю. Скорей присматриваются к новым территориям. То, почему бы, и не благоустроить для себя. http://afgan-sich. at. ua/blog

  • shindand198400:32, 11.09.2016#

    Меценаты? Не думаю. Скорей присматриваются к новым территориям. То, почему бы, и не благоустроить для себя. http://afgan-sich. at. ua/blog

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