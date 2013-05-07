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Виктор Ишаев поздравил дальневосточников с праздником Победы

07 Мая 2013, 22:05 | Дальний Восток

Уважаемые фронтовики, ветераны и труженики тыла!

Дорогие дальневосточники!

Приближается великий праздник нашей Родины – День Победы.

Он наполняет наши сердца радостью и скорбью, чувством гордости победителей и состраданием к погибшим.

Праздник, который стал символом единения народа, свободы нашего государства, благодарности тому поколению людей, которое смогло спасти страну от гибели, а затем восстановило экономику страны уже в мирное время.

В День Победы во всех регионах Дальнего Востока пройдут праздничные мероприятия – митинги, шествия, парады войск. Важно, чтобы в этот день власти не просто отчитывались перед людьми организацией праздников, а конкретными делами. Мы все должны ответить на вопросы, окружены ли теплом и заботой наши ветераны, улучшены ли их жилищные условия? Сохранены ли памятники погибшим воинам? Издаются ли Книги Памяти?

Сегодня мы еще раз должны проанализировать уроки войны, чтобы понять: мы обязаны поддерживать боеспособность наших Вооруженных Сил, гаранта безопасности и стабильности, и заботиться о социальной поддержке солдат и офицеров.

9 мая – это поистине святой, самый светлый и волнующий день для каждого россиянина. Это праздник гордости за наше государство и армию, объединяющий народы России.

Вечная слава павшим в бою!

Слава ветеранам и труженикам тыла! Мира вам и благополучия!

С праздником Победы!

Виктор ИШАЕВ, министр РФ по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель президента РФ в ДФО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
Теги: праздники  Ишаев 



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