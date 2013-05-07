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Виктор Ишаев поздравил дальневосточников с праздником Победы
Уважаемые фронтовики, ветераны и труженики тыла!
Дорогие дальневосточники!
Приближается великий праздник нашей Родины – День Победы.
Он наполняет наши сердца радостью и скорбью, чувством гордости победителей и состраданием к погибшим.
Праздник, который стал символом единения народа, свободы нашего государства, благодарности тому поколению людей, которое смогло спасти страну от гибели, а затем восстановило экономику страны уже в мирное время.
В День Победы во всех регионах Дальнего Востока пройдут праздничные мероприятия – митинги, шествия, парады войск. Важно, чтобы в этот день власти не просто отчитывались перед людьми организацией праздников, а конкретными делами. Мы все должны ответить на вопросы, окружены ли теплом и заботой наши ветераны, улучшены ли их жилищные условия? Сохранены ли памятники погибшим воинам? Издаются ли Книги Памяти?
Сегодня мы еще раз должны проанализировать уроки войны, чтобы понять: мы обязаны поддерживать боеспособность наших Вооруженных Сил, гаранта безопасности и стабильности, и заботиться о социальной поддержке солдат и офицеров.
9 мая – это поистине святой, самый светлый и волнующий день для каждого россиянина. Это праздник гордости за наше государство и армию, объединяющий народы России.
Вечная слава павшим в бою!
Слава ветеранам и труженикам тыла! Мира вам и благополучия!
С праздником Победы!
Виктор ИШАЕВ, министр РФ по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель президента РФ в ДФО.
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