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Кремль выделил на "Сопротивление" 160 млн рублей
Президент Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении 1 млрд рублей некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, сообщает пресс-служба Кремля.
Получателями грантов стали те же пять организаций, что и в прошлом году. Согласно распоряжению Медведева, в целом деньги предоставлены в 2011 году "на проведение конкурсов и выделение по их результатам грантов другим некоммерческим неправительственным организациям для реализации социально значимых проектов".
Новым получателем субсидий в 2011 году стала общественная организация врача Лео Бокерии "Лига здоровья нации", которой выделено 100 миллионов рублей на осуществление проекта по охране здоровья населения.
Управлению делами президента поручено до 15 апреля 2011 года заключить с НКО договоры о предоставлении им субсидий и до 12 сентября перечислить деньги.
Автономная некоммерческая организация "Институт общественного проектирования", которая сотрудничает с "Единой Россией", получит 60 миллионов рублей. Эти средства должны пойти на проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского общества.
Межрегиональная правозащитная общественная организация "Сопротивление", возглавляемая Ольгой Костиной, получит 160 миллионов рублей на защиту прав и свобод человека и правовое просвещение населения.
Региональной общественной организации "Институт проблем гражданского общества" также будет выделено 160 миллионов рублей на реализацию проектов в области образования, искусства, культуры и общественной дипломатии.
Общероссийский "Национальный благотворительный фонд" получит 240 миллионов рублей на поддержку и социальное обслуживание малоимущих и социально незащищенных категорий граждан, а также охрану здоровья населения и окружающей среды. Это на 80 миллионов меньше, чем было выделено фонду в 2010 году.
Фонду подготовки кадрового резерва "Государственный клуб" будет выделено 280 миллионов рублей на поддержку молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций.
В 2009 году российское правительство выделило 1,2 миллиарда рублей на поддержку некоммерческих организаций. Конкурс на распределение грантов НКО был объявлен Общественной палатой России. Российские НКО, оказывающие услуги в социальной сфере, в ряде случаев могут быть освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Соответствующие поправки в закон "О благотворительности" были разработаны Министерством экономического развития,сообщают Грани.Ru.
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