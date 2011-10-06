Жириновский пообещал посадить 10 тысяч чиновников

Лидер парти ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на пленарном заседании в Госдуме, пообещал посадить 10 тысяч чиновников. Одновременно он намекнул на то, что может стать следующим главой государства.

"Вы еще не знаете, кто станет президентом. Большой сюрприз будет. Аресты начнем в понедельник, 5 марта, в 10.00. Десять тысяч чиновников в списке готовы, я их подписал уже... Там есть и Сергей Миронов... и все остальные", - пообещал глава либерал-демократов.

По его словам, в списке будущих арестантов есть коммунисты, "чуть-чуть "Единой России" и предатели-перебежчики из ЛДПР. В свой список политик также включил губернаторов, членов правительства. "Вы сидите... Последний Новый год вы на свободе. Я вам устрою 8 марта", - заявил Жириновский, слова которого приводит РСН.