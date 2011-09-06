«Курильский синдром» разлагает Азию

2 сентября мы отметили очередную годовщину окончания Второй мировой войны. Именно в этот день 66 лет назад был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, который ознаменовал собой завершение военных действий и окончательное освобождение мира от военной агрессии. С прошлого года 2 сентября официально стал памятной датой в национальном календаре России.

«Россия в боях против Японии не только продемонстрировала верность своим союзническим обязательствам перед государствами – членами антигитлеровской коалиции, взятым на Ялтинской конференции, но и показала всему миру силу единства народа и своё величие, - подчеркнул в своем поздравлении полпред Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ накануне памятной даты. - В результате ожесточенных боев мы справились с миллионной Квантунской армией за 24 дня».

Но вот уже седьмое десятилетие, добавим, мы не можем заключить мирный договор с ближайшим соседом.

Однако эксперты не считают территориальный спор наших стран критическим. Российско-японские страсти вокруг Курильских островов – явление отнюдь не уникальное для региона, считает Андрей МИЛОВЗОРОВ, обозреватель «Утро.ру» В настоящее время в Юго-Восточной Азии обостряется серия островных споров, в которые вовлечены практически все азиатские государства, имеющие выход к Тихому океану.

Япония спорит с Южной Кореей о принадлежности островов Токто (Такэсима в японском варианте). Эти два островка и группу рифов Токио объявил своими в начале XX века, но после Второй мировой Корея отобрала их у проигравшей империи и на всякий случай разместила там военный гарнизон. В Японии все чаще раздаются голоса в пользу возвращения Такэсимы. Недавно корейский «Аэробус» демонстративно пролетел над Такэсимой – подтвердить незыблемость своего суверенитета над этим клочком земли. В ответ Токио объявил бойкот крупнейшей корейской авиакомпании.

В другом случае Япония выступает в роли оккупанта островов – по крайней мере, Китай считает, что она незаконно оккупирует необитаемые острова Сенкаку (по-китайски Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Вокруг них тоже не утихают страсти: китайцы то и дело порываются проводить геологические исследования в тамошних водах.

Кроме того, два спора десятилетиями не утихают между двумя коммунистическими государствами – Китаем и Вьетнамом. Братья по идеологии не могут поделить Парасельские острова (по-китайски Сиша) и архипелаг Спратли (Наньша). Дело не раз доходило до вооруженных столкновений с человеческими потерями. Недавно обе стороны провели вблизи спорных островов масштабные учения военно-морских сил, находясь фактически в одном шаге от полномасштабных боевых действий. На этот раз благоразумие возобладало, но что будет дальше?

Всего в Южно-Китайском море насчитывается около 200 островков и рифов, и большинство из них не имеют четкой национальной принадлежности. Однако настоящим яблоком раздора для всего региона служит архипелаг Спратли: в спор о его принадлежности помимо Китая и Вьетнама вовлечены Тайвань, Филиппины, Малайзия, Бруней и даже США. Недавно Президент Филиппин Бенино АКИНО III заявил, что китайским кораблям не следует «вторгаться» в воды близ островов Спратли, на которые претендует Манила. Филиппины храбрятся неспроста: за ними стоят США. Вашингтон заявил, что поскольку через Южно-Китайское море проходят важнейшие судоходные маршруты, то этот район входит в зону национальных интересов Америки. Пентагон уже пообещал поддержку Филиппинам, если что. Флоты двух стран проводят совместные учения. Кроме того, США высказывают одобрение Вьетнаму в его стремлении установить мир и стабильность в регионе. Одним словом, по ту сторону океана поддерживают всех, кто противостоит Китаю.

При этом Пекин утверждает, что, согласно историческим документам и международным нормам, именно ему принадлежит суверенитет над большей частью Южно-Китайского моря. Вскоре, однако, здесь может появиться еще одна сила – Индия заявила, что намерена установить постоянное присутствие своих военно-морских сил в Южно-Китайском море. Это станет возможным благодаря ее расширяющемуся военно-морскому сотрудничеству с Вьетнамом.

Но и Китай ищет себе союзников. Недавно он обратился к Тайваню с призывом «совместно отстаивать китайский суверенитет» над архипелагом Наньша и другими островами в Южно-Китайском море. При этом характерно, что Китай выступает против попыток интернационализации проблемы принадлежности островов, настаивая на двусторонних консультациях с каждой стороной, вовлеченной в соответствующие споры. Это объяснимо: в переговорах тет-а-тет Пекин сумеет надавить на любого регионального партнера, а если они объединятся, тому будет куда сложнее добиться своего. Неудивительно поэтому, что ни один спор по поводу островов Южно-Китайского моря до сих пор не дошел до Международного суда в Гааге.

Чем же так ценны все эти островки и атоллы, что вполне цивилизованные государства лезут из-за них в драку? Во-первых, тем, что воды Южно-Китайского моря богаты биоресурсами, а на шельфе обнаружены крупные запасы (пока, правда, недоказанные) нефти и газа. Страны, имеющие выход к этому морю, стремятся утвердить свой суверенитет над отдаленными островами, чтобы получить солидное приращение к исключительной экономической зоне, простирающейся на 200 миль от берегов и островов. Ведь в этой зоне никто другой не сможет добывать «дары моря» и разрабатывать шельфовые месторождения.

Кроме того, владение островами позволяет контролировать судоходство на этом оживленном участке Мирового океана. Особенно важен данный фактор для Китая, буквально блокированного с моря островными военными базами США и их союзников. Случись какая серьезная напряженность в американо-китайских отношениях – и Китай будет тут же отрезан от морских путей, по которым экспортирует львиную долю своей продукции и ввозит нефть. Так что ему жизненно необходимо прорубать свой коридор в Тихий океан. А значит, напряжение вокруг островов Южно-Китайского моря будет нарастать.

На этом фоне проблема Курил отойдет далеко на задний план. Более того, не исключено, что Япония постарается сделать Россию своим союзником в региональных разборках, делает прогноз Андрей Миловидов.

И не так уж не прав полпред Президента РФ Виктор ИШАЕВ, когда после очередного осеннего обострения на Японских островах, сказал: «Я думаю, что отдельные заявления японских политиков - это не есть политика всего государства и точка зрения всех японцев. Я много знаю японских бизнесменов и крупных, и средних, которые очень хотят сотрудничать с Россией, и они понимают эти вещи. Нужно сказать, что и дальневосточники искренне хотят сотрудничать с Японией. Это нормально и нашим отношениям не повредит».