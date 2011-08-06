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На Чукотке завершился праймериз

06 Августа 2011, 16:45 | Дальний Восток

Процедуру праймериз провели на всех пяти площадках округа. Завершающим этапом стали выборы на площадке Общероссийского народного фронта в поселке Угольные Копи Анадырского района. Лидеров общественного мнения выбирали 29 доверенных лиц. По утвержденному регламенту 18 кандидатов представили либо лично, либо через своих доверенных лиц предвыборные программы. Поднимаемые в них вопросы касались социально-экономического развития в рамках реализации региональной и федеральной «Стратегии 2020».

По результатам голосования наибольшее количество голосов – 26 – набрал представитель общественной молодёжной организации «След» Денис Клосс. У его соратника по движению, председателя организации «След» Евгения Басова вторая строчка в рейтинге – он набрал 11 голосов. Замыкает тройку лидеров Президент РОО «АКМНС» Александр Омрыпкир – за него проголосовало 10 человек.

По информации Чукотского координационного совета Общероссийского народного фронта по итогам Общенародного предварительного голосования лидером общественного мнения на Чукотке является представитель РОО «АКМНС» Петр Климов. Общее количество голосов, набранное в ходе всех 5 праймериз- 76. За ним в строчке следует представитель общественной молодёжной организации «След» Денис Клосс. У него в активе 68 голосов. Далее следует руководитель молодёжной организации «След» Евгений Басов. За него на всех пяти площадках праймериз отдали свои голоса 67 выборных лиц.управляющая Отделением Пенсионного Фонда России по Чукотскому АО Анастасия Жукова в ходе Общенародного предварительного голосования набрала 66 голосов. В актив Президента РОО «АКМНС» Александр Омрыпкир зачислено 58 голосов.

Общенародное предварительное голосование в Чукотском автономном округе определит кандидатуры для последующего их выдвижения в составе региональной группы федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ.

По прогнозу, в праймериз примет участие 25 процентов членов Народного фронта. По итогам внутрипартийных выборов будет сформирован список из 600 кандидатов, 150 из которых будут представителями ОНФ, сообщает сайт ЧАО.

Автор: По материалам информагентств
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