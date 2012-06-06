Михаил Касьянов пророчит России кризис

Сопредседатель незарегистрированной партии народной свободы, экс-премьер Михаил КАСЬЯНОВ считает, что если цена на нефть снова не начнет расти, в России будет кризис.

«Цена на российскую нефть упала до $100, и если она расти в течение года не будет, бюджетный кризис неизбежен. Девальвация и инфляция не спасут», - написал Касьянов в «Твиттере».

«Золотой Рог».