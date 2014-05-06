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Дальневосточные полицейские остались без начальника
06 Мая 2014, 12:00 | Дальний Восток
Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника Главного управления МВД по Дальневосточному федеральному округу генерал-майора Евгения Кужеля.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РБК.
Кружель занимал данный пост с апреля 2011 г.
Автор: По материалам информагентств
Теги: Путин кадры МВД увольнения полиция
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