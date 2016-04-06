Китайские заводы и фабрики скоро заполонят Дальний Восток

На дальневосточные территории РФ в ближайшее время может быть перенесен ряд промышленных предприятий Китая, включая судостроительные верфи, заводы химической промышленности и металлургии, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Активизации этого процесса была посвящена встреча директора департамента Минвостокразвития РФ Рустама Макарова с директором Департамента развития промышленности Северо-Восточных провинций КНР Государственного комитета по развитию и реформе КНР Чжоу Цзяньпином.

"Мы готовы принять китайские предприятия и создавать совместные экспортоориентированные производства на дальневосточной территории", - подтвердил представитель российской стороны, слова которого приводит пресс-служба Минвостокразвития.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Госсовета КНР Ван Яном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2015 г. заявил, что рассчитывает на интерес со стороны китайских партнеров к экономическим возможностям Дальнего Востока России.

Уже в ноябре во время визита главы Минвостокразвития Александра Галушки в Пекин инициатива властей КНР по экспорту производственных мощностей в 12 приоритетных отраслях экономики была поддержана, а позже зафиксирована в Меморандуме взаимопонимании по укреплению российско-китайского регионального, производственного и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке.

Сейчас обсуждаются вопросы инвестирования в дальневосточные регионы. Интерес китайского бизнеса подогревают возможности, которые получат новые предприятия, создаваемые в рамках территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток. Здесь и существенные налоговые льготы, и серьезные административные преференции. Поэтому, по словам Чжоу Цзянпина, китайская сторона готова активно привлекать частные и государственные компании к реализации подобных проектов.

В Минвостокразвития подчеркнули, что перевод китайских предприятий на Дальний Восток будет осуществляться с учетом обязательного соблюдения установленных в России экологических требований.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.