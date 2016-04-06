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Китайские заводы и фабрики скоро заполонят Дальний Восток
На дальневосточные территории РФ в ближайшее время может быть перенесен ряд промышленных предприятий Китая, включая судостроительные верфи, заводы химической промышленности и металлургии, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Активизации этого процесса была посвящена встреча директора департамента Минвостокразвития РФ Рустама Макарова с директором Департамента развития промышленности Северо-Восточных провинций КНР Государственного комитета по развитию и реформе КНР Чжоу Цзяньпином.
"Мы готовы принять китайские предприятия и создавать совместные экспортоориентированные производства на дальневосточной территории", - подтвердил представитель российской стороны, слова которого приводит пресс-служба Минвостокразвития.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Госсовета КНР Ван Яном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2015 г. заявил, что рассчитывает на интерес со стороны китайских партнеров к экономическим возможностям Дальнего Востока России.
Уже в ноябре во время визита главы Минвостокразвития Александра Галушки в Пекин инициатива властей КНР по экспорту производственных мощностей в 12 приоритетных отраслях экономики была поддержана, а позже зафиксирована в Меморандуме взаимопонимании по укреплению российско-китайского регионального, производственного и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке.
Сейчас обсуждаются вопросы инвестирования в дальневосточные регионы. Интерес китайского бизнеса подогревают возможности, которые получат новые предприятия, создаваемые в рамках территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток. Здесь и существенные налоговые льготы, и серьезные административные преференции. Поэтому, по словам Чжоу Цзянпина, китайская сторона готова активно привлекать частные и государственные компании к реализации подобных проектов.
В Минвостокразвития подчеркнули, что перевод китайских предприятий на Дальний Восток будет осуществляться с учетом обязательного соблюдения установленных в России экологических требований.
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Комментарии
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евдоним10:29, 07.04.2016#
Отлично будет выживать. Новое китайское руководство верфи быстро наведёт порядок и искоренит коррупцию. А прежнее коррумпированное руководство публично расстреляют на площади перед телекамерами центрального телевидения. В смысле, что всё это смахивает на планомерную заранее обговорённую сдачу Приморья китайцам.
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Николай10:51, 12.04.2016#
Эти разговоры о китайских инвестициях с 90-х идут. То затухают, то разгораются. Ни по одному серьезному проекту не договорились ещё. Если китайцев что-то и интересует, то это природные ресурсы. А рабочая сила здесь дешевле не будет, даже если это будут китайцы, хотя бы из-за того, что есть и одеваться они должны будут по местным ценам. Очередной популизм из серии "в будущем всё будет ок". --------------------------------------------------------"Я планов наших люблю громадье, / Размаха шаги саженья. / Я радуюсь маршу, которым идем (на словах) в работу и в сраженья. "
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Как соотносятся фразы "ближайшее время" и "судостроительные верфи", в Большом Камне 6 лет не могут одну верфь построить.