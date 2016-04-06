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Китайские заводы и фабрики скоро заполонят Дальний Восток

06 Апреля 2016, 20:35 | Дальний Восток

На дальневосточные территории РФ в ближайшее время может быть перенесен ряд промышленных предприятий Китая, включая судостроительные верфи, заводы химической промышленности и металлургии, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Активизации этого процесса была посвящена встреча директора департамента Минвостокразвития РФ Рустама Макарова с директором Департамента развития промышленности Северо-Восточных провинций КНР Государственного комитета по развитию и реформе КНР Чжоу Цзяньпином.

"Мы готовы принять китайские предприятия и создавать совместные экспортоориентированные производства на дальневосточной территории", - подтвердил представитель российской стороны, слова которого приводит пресс-служба Минвостокразвития.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Госсовета КНР Ван Яном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2015 г. заявил, что рассчитывает на интерес со стороны китайских партнеров к экономическим возможностям Дальнего Востока России.

Уже в ноябре во время визита главы Минвостокразвития Александра Галушки в Пекин инициатива властей КНР по экспорту производственных мощностей в 12 приоритетных отраслях экономики была поддержана, а позже зафиксирована в Меморандуме взаимопонимании по укреплению российско-китайского регионального, производственного и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке.

Сейчас обсуждаются вопросы инвестирования в дальневосточные регионы. Интерес китайского бизнеса подогревают возможности, которые получат новые предприятия, создаваемые в рамках территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток. Здесь и существенные налоговые льготы, и серьезные административные преференции. Поэтому, по словам Чжоу Цзянпина, китайская сторона готова активно привлекать частные и государственные компании к реализации подобных проектов.

В Минвостокразвития подчеркнули, что перевод китайских предприятий на Дальний Восток будет осуществляться с учетом обязательного соблюдения установленных в России экологических требований.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: свободный порт  минвостокразвития  президент  КНР  производство  тор  Путин  китай  Галушка 



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Комментарии

  • Читающий07:53, 07.04.2016#

    Как соотносятся фразы "ближайшее время" и "судостроительные верфи", в Большом Камне 6 лет не могут одну верфь построить.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј08:06, 07.04.2016#

    Правильный вопрос. Если сюда придет китайская судоверфь, как будет выживать верфь в Большом Камне? Если она вообще заработает.

  • евдоним10:29, 07.04.2016#

    Отлично будет выживать. Новое китайское руководство верфи быстро наведёт порядок и искоренит коррупцию. А прежнее коррумпированное руководство публично расстреляют на площади перед телекамерами центрального телевидения. В смысле, что всё это смахивает на планомерную заранее обговорённую сдачу Приморья китайцам.

  • Николай10:51, 12.04.2016#

    Эти разговоры о китайских инвестициях с 90-х идут. То затухают, то разгораются. Ни по одному серьезному проекту не договорились ещё. Если китайцев что-то и интересует, то это природные ресурсы. А рабочая сила здесь дешевле не будет, даже если это будут китайцы, хотя бы из-за того, что есть и одеваться они должны будут по местным ценам. Очередной популизм из серии "в будущем всё будет ок". --------------------------------------------------------"Я планов наших люблю громадье, / Размаха шаги саженья. / Я радуюсь маршу, которым идем (на словах) в работу и в сраженья. "

  • Псевдоним08:03, 07.04.2016#

    Ну кто в здравом уме будет связываться со страной, где законы меняются каждый день, где без взятки ни сделать ни шагу? Популизм обыкновенный.

  • Псевдоним08:20, 07.04.2016#

    китай загадили-давайте загадим и ДВ

  • бабай08:21, 07.04.2016#

    Да , и так всем понятно, что уже не могут удержать Дальнний восток , идет массовая миграция, вот и заселят кунфузами, только не понятно за что воевали, если все просрали

  • Р РЋР С“Р В РЎвЂ”Р РЋР в08:23, 07.04.2016#

    Производство электроники, высокотехнологичного оборудования пожалуйста, остальное пускай себе оставят

  • Псевдоним08:24, 07.04.2016#

    Самое грязное производство. . . . в Россию.

  • евдоним10:30, 07.04.2016#

    В бедную и отсталую провинцию Приморцзянь.

  • 12308:27, 07.04.2016#

    Надо быстрее сваливать отсюда!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј11:41, 07.04.2016#

    а зачем химические заводы нам. у них там с ними постоянно всякие чп случаются

  • Псевдоним20:21, 07.04.2016#

    страшное дело. . .

  • хуй моржовый20:22, 07.04.2016#

    вай, вай, вай

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