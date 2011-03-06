www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Олег Кожемяко: Мне прямо сегодня есть за что извиниться

06 Марта 2011, 20:41 | Дальний Восток

6 марта, в прощеное воскресенье, губернатор Амурской области Олег Кожемяко в своем блоге, посвященном жизни Приамурья, записал: "Все мы попросим прощения друг у друга за свои грехи. И, безусловно, я думаю, это помогает нам где-то отчиститься, жить дальше, стараясь на будущее как можно меньше грешить".

"Сегодня последний день Масленицы — прощеное воскресенье. Мне, кстати, сегодня уже есть перед кем просить прощения, да я уже и попросил. С утра перед гонками я делал пробный заезд и разбил одну из машин. Не вписался в поворот. Пришлось перед владельцем авто извиняться. А вообще ощущения от езды захватывающие, такой адреналин. Свою надо приобретать.

Как сообщает Portamur.ru, 6 марта, в Благовещенске на Чигиринском озере прошел второй день соревнований по ледовым автогонкам на призы губернатора Амурской области. По задумке организаторов, открыть гонки должен был заезд Олега Кожемяко. Губернатор запланировал проехать пробный, тренировочный заезд. При очередном повороте техническая неисправность машины чуть не привела к трагедии. Спортивный болид практически вынесло на ограждения — вышла из строя передняя стойка".

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru