Олег Кожемяко: Мне прямо сегодня есть за что извиниться

6 марта, в прощеное воскресенье, губернатор Амурской области Олег Кожемяко в своем блоге, посвященном жизни Приамурья, записал: "Все мы попросим прощения друг у друга за свои грехи. И, безусловно, я думаю, это помогает нам где-то отчиститься, жить дальше, стараясь на будущее как можно меньше грешить".

"Сегодня последний день Масленицы — прощеное воскресенье. Мне, кстати, сегодня уже есть перед кем просить прощения, да я уже и попросил. С утра перед гонками я делал пробный заезд и разбил одну из машин. Не вписался в поворот. Пришлось перед владельцем авто извиняться. А вообще ощущения от езды захватывающие, такой адреналин. Свою надо приобретать.

Как сообщает Portamur.ru, 6 марта, в Благовещенске на Чигиринском озере прошел второй день соревнований по ледовым автогонкам на призы губернатора Амурской области. По задумке организаторов, открыть гонки должен был заезд Олега Кожемяко. Губернатор запланировал проехать пробный, тренировочный заезд. При очередном повороте техническая неисправность машины чуть не привела к трагедии. Спортивный болид практически вынесло на ограждения — вышла из строя передняя стойка".